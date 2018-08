Testa In Giù O Testa In Avanti – Quale E’ La Posizione Migliore?

Per gentile concessione di Gary Hall Senior, 10 volte Record del Mondo, 3 volte Olimpionico co-fondatore del Race Club

Testa rivolta in avanti o testa in giù. Da che parte è giusto?

La controversia su questo argomento è in corso da molto tempo. Nelle competizioni d’elite vediamo entrambe le posizioni della testa nello stile libero. Entrambe le scuole di pensiero possono avere ragione. Quindi qual è la migliore?

Abbiamo condotto uno studio con il campione olimpico James Feigen che getta una luce significativa sulla risposta a questa controversia.

Jimmy è stato testato con un misuratore di velocità mentre nuotava i 100 metri a passo di gara, prima con la testa in giù. Poi di nuovo, con la testa leggermente inclinata in avanti. Ecco cosa abbiamo riscontrato.

La posizione della testa in giù ha sviluppato una velocità media di 0,02 m / sec più veloce rispetto alla testa inclinata in avanti.

Non sembra molto? In una gara di cento metri corrisponde ad un secondo di vantaggio, circa un metro in più rispetto alla posizione con la testa inclinata in avanti. Questo è sufficiente per vincere o perdere una gara.

Vi è altro, però. Abbiamo riscontrato una notevole quantità di lavoro supplementare quando si utilizza l’una o l’altra posizione.

Per scoprirlo, potete cliccare ai link seguenti e scoprire quale tecnica genera più di propulsione, e quale genera più resistenza frontale.

