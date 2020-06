Swimming Karte Time Boredom Ko Avoid Karne Ke 6 Ways

Swimming Monotonous Ho Sakti Hai. Pool Ke Ek End Se Dusre End Par Jaane Wale Repetition Se Wo Bhi Bina Kuch Dekhe Except Tiles Aur Black Lines Mind Numbing Ho Sakti Hai. Aur Agar Yahi Boredom Overwhelming Ho Jaati Hai Toh Ye Aapke Motivation Aur Swim Karne Ke Desire Ko Bhi Kam Karti Hai.

Ye Kuch Ways Hai Jisse Aap Pool Swimming Ko Interesting Bana Sakte Hai.

Ek Club Join Kariye

Solo Swimming Karna Kaafi Lonely Ho Sakta Hai, Isliye Club Join Karna Worth It Maana Jaata Hai Kyu Waha Aapko Company Toh Milti Hi Hai Aur Saath Saath Motivation Bhi. Club Aapke Social Circle Ko Widen Karta Hai Aur Aap Like Minded People Se Bhi Milte Hai. Swimming Clubs Ke Paas Structured Programme Planned Hota Hai Au Rise Qualified Coaches Ne Ready Kiya Hota Hai. Coaches Aapki Galtiyo Ko Improve Karte Hai Aur Accha Perform Karne Ke Liye Best Swimming Tips Bhi Dete Hai.

Music Se Milta Hai Fayda

Swimming Karte Time Music Sune Se Aap Rhythm Mei Rahte Hai, Energized Aur Focused Bhi Feel Karte Hai. Ek Playlist Bana Lijiye Usi Length Ki Jitna Aapka Swimming Set Hota Hai Aur Isse Aapko Pata Hi Nahi Chalega Ki Kab Aapne Apna Lap Complete Kar Liya.

Meditate Krna Sikhe

Actually Pool Ek Perfect Place Hai Jaha Aap Mindfulness Aur Meditation Practice Kar Sakte Hai. Water Mei Rahne Se Aap Day To Day Life Ki Problems Aur Chaos Se Dur Rahte Hai Aur Swimming Karte Time Aapko Kisi Call Ya Mail Ka Reply Bhi Nahi Karna Padta Hai. Present Moment Par Focus Kariye, Let Your Mind Relax, Weightlessness Ki Feeling Ko Enjoy Kariye Aur Saath Saath Breathing Ke Rhythm Ko Bhi.

Stroke Mix Krke Practice Kare

Agar Aap Usually Freestyle Swim Karte Hai, Toh Apne Workout Mei Variety Add Karne Ke Liye Backstroke, Breaststroke Aur Butterfly Laps Use Kariye. Try Kariye Different Strokes Ko Mix Karne Ka- Freestyle With Dolphin Kick, Or Backstroke With Breaststroke Kick. Isse Aapko Greater All-Over Body Workout Milega. Aur New Skill Learn Karte Time Bore Nahi Ho Sakte.

Swimming Ke Equipment Workout Ko Interesting Bnate Hai

Monotony Ko Break Karne Ka Another Way Hai Ki Apne Swim Routine Mei Equipment Add Karo. Isse Aapko Specific Body Areas Ko Target Karne, Speed Improve Karne, Form, Technique Aur Performances Ko Better Banane Mei Help Milegi. Fins Try Karo Powerful & Streamlined Kick Develop Karne Ke Liye Or Hand Paddles Upperbody Strength Build Karne Aur Stroke Ko Refine Karne Ke Liye.

Practice Pool Kabhi Kabhi Change Kar Sakte Hai

Scenery Mei Change Karne Se Swimming Karne Ke Liye Aapke Motivation Mei Bhi Difference Aata Hai. Isliye Kabhi Kabhi Boredom Ko Hatane Ke Liye Pool Change Kar Sakte Hai Ya Open Water Swimming Try Kar Sakte Hai.

