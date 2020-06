Swim Talks India Ke Fastest Swimmer Virdhawal Khade Ke Sath

Hello Swimmers Aaj Ki Swim Talks Me Hamare Sath Hai India Ke Best Swimmer Virdhawal Khade Jinhone 2008 Summer Olympics Me India Ko Represent Kiya Tha And 2010 Me Asian Games Me India Ke Liye 50m Butterfly Me Bronze Medal Hasil Kiya Tha. To Ayiye Jante Hai Kuch Aise Questions Ke Jawab Jo Is Pandemic Me Har Swimmer Ke Man Me Chal Rha Hai And Ye Bhi Janenge Ki Kaise Swim Parents Apne Swimmer Ka Support Karte Hai.

01- Iss Lockdown Me Body Ko Fit Rakhna Kitna Challenging Ho Rha Hai ?

“Pichle Kayi Saalon Se Main Apne Aap Ke Liye Strength And Conditioning Ka Plan Bana Raha Hoon. Uss Experience Ki Wajah Se Mujhe Pata Hain Ki Meri Body Ko Kiss Type Ka Workout Suit Karta Hain Aur Kya Target Achieve Karne Ke Liye Kya Karne Ki Jarurat Hain”.

“Lockdown Shuru Hone Se Pehle Mera Jo Body Weight Aur Body Fat Percentage Tha Utna Main Aaj Ki Tarikh Tak Maintain Kar Paaya Hoon. Definitely Swimming Ke Liye Jo Muscle Endurance Chahiye Usme Farak Pada Hoga But Jitna Land Training Se Main Maintain Kar Paaya Hoon , Uska Benefit Swimming Mein Feel Hoga”.

“Week Mein 8-9 Sessions Aur Strict Diet Ki Wajah Se Main Achchi Sehat Aur Fitness, Dono Maintain Kar Paaya Hoon” .

02- Mental Pressure Ko Kaise Handle Kar Rhe Hai, Kyuki Kafi Sare Bade Events Ab Postpone Ho Rhe Hai?

“As A Professional Swimmer, Maine Bahut Pehle Se Khud Ke Liye Achche Se Goal Set Karna Seekh Liya Tha. Ek Khiladi Ko Apne Liye Goal Set Karna Aana Chahiye, Plus Woh Achieve Karne Ke Liye Khud Ko Motivate Karna Aana Chahiye”.

“Lockdown Ki Jab Shuruvat Hui, Tab Kaafi Saare Confusion The Aur Kaafi Cheezon Ki Clarity Nahi Thi , Initially Iski Wajah Se Khud Ko Motivate Karne Mein Muskhil Definitely Hui, But Jab Pata Chala Ki Olympics Postpone Hue Aur Yeh Saal Aur Koi Competition Hone Ki Possibility Kam Hain , Toh Mai Mentally Off Season Mode Mein Chala Gaya”.

“Normally Off Season Mein Hum Land Aur Strength Training Ko Priority Dete Hain. Plus Mujhe Body Building Aur Fitness Mein Bahut Interest Hain. Maine Khud Ke Liye Ek Bahut Achchi Body Banane Ka Target Rakha. Naturally Woh Achieve Karne Ke Liye Regularly Achche Se Workout Karna Aur Diet Maintain Karna Bahut Jaroori Hain . Aur Mere Iss Short Term Goal Ki Wajah Se Main Khud Ko Yeh Lockdown Period Mein Bhi Motivated Rakh Paa Raha Hoon”.

03- Parents Ka Support Is Time Kis Tarah Mil Rha Hai ?

“Parents Ka Support Toh Hamesha Se Hi Raha Hain . Unke Support Ke Bina Main Swimming Mein 2017 Mein Comeback Nahi Kar Paata. Iss Time Mein Sport Se Jyaada Parents Ko Humaare Well Being Aur Health Ki Chinta Hain. Office Ki Wajah Se Main Mumbai Mein Hoon Aur Parents Kolhapur Mein Hain”.

“Obvious Reasons Ki Wajah Se Unko Meri Kaafi Chinta Hoti Hain ,Aur Woh Understandable Bhi Hain”.

“Aise Time Mein Mere Liye Family Aur Humaari Health ,Sports Se Kaafi Jyaada Jaroori Hain. Currently Main Cautiously Sab Cheezon Ko Approach Kar Raha Hoon. Currently Swimming Ka Koi Bhi Decision Main Jaldbaaji Mein Lena Nahi Chahta”.

Ye Article Aapko Kaisa Lga Jrur Btayiyega And Aap Is Pandemic Me Kaise Khud Ko Fit Rakh Rhe Hai Jrur Comment Karke Btaye.. Jai Hind

Also Read: Swim Talks “Team Sejwal” Ke Sath

Like SwimSwam Hindi On Facebook