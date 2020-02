Sun Yang Suspendido Con Ocho Años Fuera De Competición

El triple campeón olímpico Sun Yang ha sido suspendido con ocho años fuera de la competición, la máxima sanción, tras un incidente que ocurriera durante un control antidopaje fuera de competición hacia septiembre de 2018, según ha anunciado el Tribunal de Árbitros en el Deporte.

Sun, de 28 años, ha sido acusado de atemperar contra el proceso de control contra el dopaje, a pesar de su argumento que el encargado de la prueba no disponía de la acreditación adecuada. “En particular, el panel halló que el personal a cargo del control cumplía con todos los requisitos aplicables,” afirmó el Tribunal.

El Tribunal anunció que los resultados de Sun del año pasado no tendrán peso en la suspensión debido a que la FINA no buscaba inicialmente una suspensión provisional. Sun no dio positivo ni antes ni después del incidente y no había indicios que apuntaran a una posible violación contra el dopaje desde septiembre de 2018.

Haz click aquí para ver la sentencia completa.

Tras la decisión, Sun confirmó que apelará la decisión del tribunal suizo. Según la web del Tribunal, apelar ‘está permitido bajo varias condiciones, como pueden ser la falta de jurisdicción la violación de los normas aplicadas a los procesos elementales (violación del derecho a una audiencia justa) o incompatibilidad con la política pública.’

LOS ANTECEDENTES

Xinhua informó después de la audiencia del TAS que uno de los individuos que se presentó en la casa de Sun Yang trabajaba en verdad como obrero de la construcción. Sobre las otras tres personas que se presentaron en nombre de la WADA aquella noche del 4 de septiembre de 2018 se desconocen más detalles de su identidad.

Tras las 11 horas de la audiencia pública ante el TAS, en la que la WADA reclama una sanción de entre 2 y 8 años para Sun Yang por haber destruido una de las muestras de aquella noche, la defensa del nadador se basa en las credenciales insuficientes para realizar los controles con las que se presentaron los empleados de la IDTM en su domicilio. Inclusive algunos de ellos fueron advertidos por el atleta chino ante la toma de fotografías y videos con sus teléfonos móviles en la intimidad de su vivienda.

Otro análisis interesante sobre el caso Sun Yang es el que brinda Jack Anderson, uno de los miembros del TAS que no está directamente involucrado en el juicio, que publicó su opinión tras la audiencia pública celebrada en Suiza. Aquí se puede consultar el artículo (publicado en inglés).

A raíz de la decisión del Tribunal, la AMA publicó un comunicado indicando su satisfacción con haberse hecho justicia en el caso de Sun.