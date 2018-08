Srikaanth Viswanathan: Jinhone English Channel Ko Akele Cross Kiya

Is Year English Channel Ko Akele Cross Krne Wale Swimmer Bane Srikaanth Viswanathan

2015 Me Jab First Time Inhone English Channel Cross Kiya Tha Tab Ye 8 Member Ki Team Ka Hissa The, 2016 Me Inhone Firse English Channel Cross Kiya To Bhi Inhone 3 Swimmers Ke Sath Milkar Isko Complete Kiya. Iss Baar Inhone Ye Kaam 2 Log Ki Team Ka Hissa Ban Kar Kiya, Lekin Isse Bhi Bada Achievement Inko Hasil Hua Jab Inhone Channel Ko Akele Hi 14 Hours And 7 Minutes Me Cross Kiya. July 21 Ko Srikaanth Ne Ye Achievement Hasil Ki.

13 Year Phle Swimming Karna Sikha And 2011 Se Serious Training Start Kar Di Taki Wo Masters’ Meet Me Participate Kar Sake.

Unhone Btaya Ki – “Mai Tab 38 Ka Tha, Competitive Swimming Se Mera Interest Thoda Kam Ho Gya , Lekin 2014 Me Mujhe Open-Water Swimming Ka Idea Aya And 2015 Me Maine English Channel Ko Cross Krne Ka Apna Phla Relay Swim Kiya”

Solo English Channel Ko Cross Krna Ye Unka Dream Tha Jiske Chalte Sayad Unhone Healthcare Firm Ki Job Chhod Di Taki Wo Swimming Ko Extra Time De Sake. Iske Baad Inhone 4-5 Hours Swimming Krna, 1 Hour Gym Krna Start Kar Diya. Yaha Tak Ki Inhone Thailand Me Bhi Apni Speed Increase Karne Ke Liye Training Li. Nanital Me Bhi Swimming Kiya Taki Unko Cold Water Me Swimming Krne Ki Adat Ho Jaye.

Jab Swimmer Channel Ko Cross Kar Rha Hota Hai To Usko Boat Ko Touch Karne Tak Nahi Diya Jata, Iska Matlb Ye Ki Srikaanth 14 Hours 7 Minutes Tak Ko Pani Me Hi Swim Krte Rhne Pada, Beech Beech Me Unko Energy Ke Liye Food Bhi Provide Kiya Gya Lekin Bina Touch Kiiye, Sirf Buoyancy Support Ki Help Se.

13°C Me Human Body Ko Hypothermian And Cramps Ka Sabse Jyada Dar Hota Hai And Srikaanth Ko Bhi Inn Dikkato Ka Samna Karna Pada Unhone Btaya Ki Unko 6th And 13th Hour Me Jab Unhone Khud Ko Accelerate Karna Chaha Tha To Kuch Cramps Aaye The. Waha Kafi Jellyfish Bhi Thi And Kuch Baar Srikaanth Ko Unhone Stung Bhi Kiya. Lekin Ye Sab Ignore Karte Hue Srikaanth Ne Apna Mission Complete Kiya.

srikaanth ne btaya ki ye achievement unke family and friends ke support ke bina nahi possible tha, especially unki wife amrita srikanth, mohan satish kumar of swimlife bangalore, fellow channel swimmer tracy clarke, boat pilot stuart gleeson and rohan more, one of the very few ocean 7 swimmers in the world.

