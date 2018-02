Spire Swimming Academy Porta il tuo Allenamento al Livello Superiore

SPIRE Academy è un centro di formazione unico nel suo genere, con la piscina Myrtha più all’avanguardia, la tecnologia, le tecniche di allenamento e il coaching di alto livello.

Attraverso il programma di borse di studio FINA e l’Accademia, SPIRE vanta nuotatori olimpionici e atleti delle scuole superiori e post-laurea che desiderano portare la loro formazione al livello successivo.

Ci concentriamo sugli atleti in maniera totale per cercare di renderli più grandi, più forti e più veloci, integrando l’approccio in acqua con SPIRE Performance Training, SPIRE Mental Skills e SPIRE Nutrition. Apprezziamo e ci concentriamo sull’intero atleta.

– Head Coach Thad Schultz

Situato presso lo SPIRE Institute, un sito di addestramento olimpico e paraolimpico degli Stati Uniti e il centro di formazione FINA, SPIRE Academy è un’accademia internazionale di scuola superiore e post-laurea incentrata sullo sviluppo e la preparazione di atleti che abbiano successo nel nuoto. Ponendo l’accento sullo sviluppo accademico, atletico, di leadership e di carattere, SPIRE Academy è l’ambiente ideale per coltivare menti, corpi e caratteri forti per aiutare gli atleti a raggiungere il loro massimo potenziale.

Scopri di più qui

PERSONALE DI COACHING

Direttore / Head Swim Coach Thad Schultz: uno straordinario nuotatore del West Virginia, la vasta base di conoscenze di Schultz si estende lungo il nuoto NCAA, National Team e Club. Un’esperienza come allenatore di 25 anni, Schultz ha trascorso un periodo di coaching sulla scena del college a Clemson, Ohio State e Penn State prima di unirsi allo SPIRE Institute nel 2015. Il coach Thad ha lavorato con oltre 20 nuotatori olimpici, 18 NCAA e dozzine di campioni nazionali. Ora sovrintende al programma di nuoto multinazionale di SPIRE che include tutti gli atleti nazionali e olimpici.

Associate Director / Swim Coach Ben Corley: Ben Corley ha oltre 20 anni di esperienza nel nuoto e porta un entusiasmo senza fine per lo sport. L’esperienza a livello di campionati nelle scuole superiori e nel college ha dato a Ben la motivazione e le conoscenze per portare i giovani nuotatori ai loro massimi potenziali. Ben è stato il capo allenatore del sito di Palmetto Aquatics e capo allenatore della AC Flora High School, dove ha vinto due campionati statali della Carolina del Sud.

ALLENAMENTO

L’allenamento si basa sulle esigenze individuali di ogni atleta con un alto livello di attenzione alla tecnica.

SPIRE enfatizza la gamma di movimento e flessibilità e utilizza un’ampia varietà di metodi per migliorare tali abilità. Con una varietà di atleti d’élite provenienti da tutto il mondo, SPIRE coltiva un’atmosfera di allenamento competitiva e positiva.

Il regista e allenatore Thad Schultz è un ex campione nazionale e ha lavorato con nove olimpionici, quattro dei quali erano medagliati d’oro.

Scopri di più qui

MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCE

I miglioramenti delle prestazioni ottenuti nel corso di un anno scolastico saranno monitorati e tracciati per mostrare la crescita.

Diventando più forti e più veloci, migliorando la resistenza e prevenendo infortuni, gli studenti-atleti della SPIRE Academy sono davvero pronti per il college grazie all’allenamento. Il programma gare di ogni studente è personalizzato. Viene eseguito uno screening del movimento funzionale che identifica punti di forza e aree di miglioramento. Gli studenti-atleti della SPIRE Academy di solito hanno 3-4 sessioni dedicate alle prestazioni a settimana della durata di 90 minuti ciascuna.

Scopri di più qui

FORMAZIONE MENTALE

Alla SPIRE Academy, l’allenamento mentale è importante quanto la preparazione fisica.

Gli studenti-atleti che sfruttano appieno le opportunità di allenamento mentale creano fiducia, maturità e una mentalità necessaria per competere ai massimi livelli. Agli studenti-atleti viene insegnato che i pensieri creano sentimenti, le sensazioni creano azioni e le azioni creano risultati. Come ti senti influisce sulla tua gara.

Gli studenti della SPIRE Academy si incontrano ogni settimana con il Direttore delle Abilità Mentali. Un ambiente interattivo per migliorare la forza mentale, la tecnica di preparazione, la motivazione, la concentrazione, l’etica del lavoro, l’auto-espressione positiva, la fiducia e molto altro. Anche gli studenti-atleti sono sempre invitati a programmare sessioni private per discutere di argomenti aggiuntivi per ottenere il vantaggio necessario per esibirsi al meglio in acqua!

Scopri di più qui

SPIRE FUEL (PASTI NEL CAMPUS)

Ogni parte della formazione di uno studente-atleta presso la SPIRE Academy è di livello mondiale.

Questo include il pasto e il programma nutrizionale.

Gli studenti della SPIRE Academy fanno colazione, pranzo e cena nella “SPIRE FUEL”.

Tutti i pasti sono con buffet a volontà e sono inclusi nel prezzo delle lezioni.

Dalla griglia personalizzata, alla zuppa e al salad bar, lo staff di SPIRE lavora a stretto contatto con gli studenti-atleti. Forniamo opzioni salutari, nutrienti e di grande degustazione, uguali a quelle fornite agli atleti professionisti. Inoltre, il direttore di Food and Beverage, in collaborazione con gli allenatori di performance, insegna agli studenti della SPIRE Academy la corretta alimentazione per gli atleti. Lo staff di SPIRE monitora il programma del pasto. Così si garantisce agli studenti cibi adatti per massimizzare la loro formazione e sviluppo in acqua.

Scopri di più qui

ALLOGGIO

L’alloggio è incluso nella tariffa scolastica studentesca. Lo staff di SPIRE Academy vive e monitora alloggi per studenti e atleti 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Gli studenti vivono in stanze piene di aria condizionata. Gli studenti hanno inoltre accesso a piscina, idromassaggio, centro fitness e una sala studenti privata.

Scopri di più qui

TRASPORTO

Tutto il trasporto via terra locale è incluso nelle lezioni. I trasporti terrestri locali sulle navette includono da e per tutte le strutture SPIRE Academy (atletiche e accademiche). Incluse anche le uscite fuori dal campus (shopping, attività, ecc.) e gli appuntamenti con medici fuori sede.

QUAL’È IL PROSSIMO PASSO?

Se sei interessato a questo programma, il passo successivo è contattare il team di ammissione di SPIRE.

Nota per favore le informazioni importanti qui sotto riportate.

CANDIDATI DELLA SCUOLA SUPERIORE

Applicazione SPIRE Academy

Trascrizioni correnti

Qualsiasi punteggio ACT / SAT.

Migliori punteggi nello sport.

POST LAUREATI

Applicazione SPIRE Academy

Punteggi ACT / SAT attuali.

Trascrizioni correnti

Migliori punteggi nello sport.

Scopri di più qui

Le notizie sono per gentile concessione di SPIRE, un partner di SwimSwam.