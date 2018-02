SPIRE Swimming Academy apporte votre formation au niveau supérieur

SPIRE Academy est un centre de formation unique en son genre, avec la piscine Myrtha Pool la plus moderne, la technologie, les techniques d’entraînement et le coaching de haut niveau. Grâce au programme de bourses de la FINA et l’académie, SPIRE a des nageurs de niveau olympique ainsi que des lycéens et athlètes post-universitaires qui cherchent à faire passer leur entraînement à un niveau supérieur.

« Nous nous concentrons sur l’athlète total pour essayer de le rendre plus grand, plus fort et plus rapide, en complétant l’approche dans l’eau avec SPIRE Performance Training, SPIRE Mental Skills et SPIRE Nutrition. Nous apprécions et nous concentrons sur l’athlète entier. » — Entraineur principal Thad Schultz

Située à SPIRE Institute, un site d’entraînement olympique et paralympique des États-Unis et un centre de formation FINA, SPIRE Academy est un lycée international et une institution post-universitaire spécialisé dans le développement et la préparation des athlètes qui visent le succès dans la natation. En mettant l’accent sur le développement académique, sportif, de leadership et de caractère, SPIRE Academy est l’environnement ultime pour cultiver des esprits forts, des corps forts et un caractère fort pour aider les athlètes à atteindre leur potentiel maximum.

En savoir plus ici

PERSONNEL ENTRAINEMENT

Directeur / entraîneur de natation principal Thad Schultz : Un nageur hors pair à West Virginia, la vaste base de connaissances de Schultz englobe la NCAA, l’équipe nationale et la natation de niveau club. Vétéran de coaching depuis 25 ans, Schultz a été entraîneur de Clemson, Ohio State et Penn State avant de rejoindre SPIRE Institute en 2015. Coach Thad a travaillé avec plus de 20 nageurs olympiques, 18 All-Américains de la NCAA et des dizaines de champions régionaux. Il supervise aujourd’hui le programme multinationale de natation de SPIRE, y compris tous les athlètes nationaux et olympiques.



Directeur adjoint / entraîneur de natation Ben Corley : Ben Corley a plus de 20 ans d’expérience en natation et apporte un enthousiasme sans fin au sport. L’expérience au niveau des championnats lycéens et universitaires a donné à Ben la motivation et les connaissances nécessaires pour encourager les jeunes nageurs à atteindre leur plus haut potentiel. Coach Ben était l’entraîneur de site principal de Palmetto Aquatics et l’entraîneur principal du lycée A.C. Flora où il a gagné deux championnats de l’état de Caroline du Sud.

FORMATION DE NATATION

L’entraînement est basé sur les besoins individuels de chaque athlète avec une concentration sur la technique. SPIRE met l’accent sur l’amplitude de mouvement et la flexibilité et utilise une grande variété de méthodes pour améliorer ces compétences. Avec une variété d’athlètes d’élite du monde entier, SPIRE cultive une atmosphère d’entraînement compétitive et positive. Le directeur des sports aquatiques et entraîneur principal Thad Schultz est un ancien champion national et a travaillé avec neuf olympiens, dont quatre étaient des médaillés d’or.

En savoir plus ici

FORMATION EN PERFORMANCE

Les améliorations de performance obtenues au cours d’une année scolaire seront surveillées et suivies pour montrer la croissance.

Devenir plus fort et plus rapide tout en améliorant l’endurance et en prévenant les blessures, les étudiants sportifs de la SPIRE Academy sont vraiment prêts pour l’université à travers l’entraînement. Le programme de performance de chaque élève est personnalisé en fonction d’un dépistage fonctionnel des mouvements qui identifie les points forts et les points à améliorer. Les étudiants sportifs de la SPIRE Academy ont généralement 3 à 4 sessions de performance par semaine de 90 minutes chacune.

En savoir plus ici

FORMATION EN MENTALITE

A SPIRE Academy, l’entraînement mental est tout aussi important que l’entraînement physique. Les étudiants sportifs qui profitent pleinement des occasions d’entraînement mental développent la confiance, la maturité et la mentalité nécessaires à la compétition au plus haut niveau. Les étudiants sportifs apprennent que les pensées créent des sentiments, que les sentiments créent des actions et que les actions créent des résultats. Comment vous vous sentez affecte votre performance.

Les étudiants de la SPIRE Academy se réunissent chaque semaine avec le Directeur des Compétences Mentales dans un cadre interactif pour améliorer la force mentale, la technique de préparation, la motivation, la concentration, l’éthique du travail, l’expression positive de soi, la confiance et bien plus encore. Les étudiants sportifs sont également les bienvenus pour organiser des séances privées afin de discuter d’autres sujets afin d’obtenir l’avantage nécessaire pour mieux performer dans l’eau !

En savoir plus ici

SPIRE FUEL (dîner sur le campus)

Chaque partie de la formation d’un étudiant sportif à la SPIRE Academy est de classe mondiale. Cela comprend le repas et le programme nutritionnel. Les élèves de la SPIRE Academy prennent le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner au SPIRE FUEL. Tous les repas sont à volonté sous forme de buffet et sont inclus dans le coût des frais de scolarité. Du grill personnalisé au bar à soupe et à salade, le personnel de SPIRE travaille en étroite collaboration avec les étudiants sportifs pour leur offrir des options saines, nutritives et savoureuses, équivalentes à celles offertes aux athlètes professionnels. En outre, le directeur de l’alimentation et des boissons, en collaboration avec les entraîneurs de performance, enseigne aux élèves de la SPIRE Academy la nutrition correcte pour les athlètes. Le personnel de SPIRE surveille le programme de repas pour s’assurer que nos élèves mangent suffisamment d’aliments appropriés pour maximiser leur entraînement et leur développement dans l’eau. Un conseil personnalisé en nutrition est également disponible pour l’étudiant sportif sérieux.

En savoir plus ici

L’HEBERGEMENT

L’hébergement est inclus dans le taux de scolarité des étudiants en internat. Le personnel de la SPIRE Academy vit et surveille les logements des étudiants sportifs 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Les étudiants vivent dans des chambres climatisées. Les pensionnaires ont accès à une piscine, à un jacuzzi, à un centre de conditionnement physique et à un salon privé pour les étudiants.

En savoir plus ici

TRANSPORT

Tous les transports terrestres locaux sont inclus dans les frais de scolarité. Le transport terrestre local sur les navettes comprend l’accès et le départ de toutes les installations de la SPIRE Academy (sportives et académiques), ainsi que les sorties hors campus (courses, activités, etc.) et les rendez-vous avec des médecins externes.

Quelle est la prochaine étape ?

Si vous êtes intéressé par ce programme, la prochaine étape est de contacter l’équipe des admissions de SPIRE.

Veuillez préparer les informations importantes ci-dessous :

Candidats au lycée

Application SPIRE Academy

Bulletins scolaires actuels

Scores ACT ou SAT

Faits saillants de votre sport

Post Graduate Applicants

Application SPIRE Academy

Scores ACT ou SAT les plus récents

Bulletins scolaires actuels

Faits saillants de votre sport

En savoir plus ici

Les actualités de la natation sont une gracieuseté de SPIRE, un partenaire de SwimSwam.