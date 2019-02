Speedo lanza sus nuevos bañadores tecnológicos Fastskin LZR

Hablando de la última serie de competición de Speedo, Caeleb Dressel (USA) dijo: “Habiendo sido parte de este fenomenal proceso de desarrollo, estoy muy emocionado por los nuevos bañadores Speedo Fastskin. He visto de primera mano el trabajo que han dedicado a crear el mejor bañador del mundo y la tecnología que conlleva“. “Esto es por lo que firmé con Speedo – están en otra liga en lo que respecta a la producción de bañadores que me ayudan a nadar tan rápido como pueda. Ya he pasado muchas horas en la piscina llevando el LZR Pure Intent y he visto los beneficios que produce y que me emociona aún más por lo que está por venir“.

Rob Hicking, el director de Speedo dijo: “Ha sido increíble tener el apoyo de los nadadores para dar forma a los productos según sus necesidades, y el resultado es una nueva generación de bañadores de competición Fastskin que son los más inteligentes hasta ahora. Estos bañadores se basan en casi dos décadas de tecnología Fastskin pionera y ahora lo hemos llevado a un nivel más alto“. “2020 será un gran año para nuestros atletas y este bañador es una sentencia para el resto la comunidad de natación de competición – nos lo hemos tomado muy en serio.”