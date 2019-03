Simona Quadarella Vince Gli 800 Agli Open Di Spagna-Entra Nella TopTen

CAMPIONATO INVERNALE OPEN ASSOLUTO 2019

Venerdì 15 Marzo – Domenica 17 Marzo

M86 Swimming Center, Madrid Spain

Vasca Lunga 50 metri

Risultati molto interessanti raggiunti dagli atleti azzurri impegnati nel week di gare spagnolo.

800 metri stile libero femminili

Simona Quadarella 8:33.24 Margarida Diana Duraes 8:35.29 Linda Caponi 8:48.29

Simona Quadarella continua l’avvicinamento ai Campionati Assoluti di Riccione (in programma dal 2 al 6 Aprile 2019).

Gli Assoluti rappresentano per gli italiani l’opportunità di conquistare un posto in nazionale per i prossimi Mondiali FINA di Gwangju.

Al Trofeo Città di Milano, Simona Quadarella aveva nuotato sia gli 800 che i 1500 metri in un’unica gara. Il passaggio agli 800metri in quella occasione fu di 8:35.10.

Ieri sera, agli Open Di Spagna, guadagna quasi due secondi sul precedente tempo, chiudendo in 8:33.24. Un tempo che non solo fa ben sperare in vista dei prossimi appuntamenti, ma che la fa scalare la classifica mondiale stagionale.

Sul podio anche Linda Caponi, terza con il tempo di 8:48.29.

Le gare continueranno fino a domani 17 Marzo.

GLI AZZURRI CONVOCATI