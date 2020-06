Scozia: Atleti D’Elite Finalmente In Acqua Entro I Prossimi 7 Giorni

In Scozia gli atleti d’elite potranno (finalmente) tornare in acqua entro la prossima settimana.

Qualche giorno fa vi avevamo riportato come in Scozia le restrizioni per la pandemia da coronavirus siano ancora in vigore. Per effetto di esse, anche i nuotatori d’elite erano ancora “fermi ai box”.

All’epoca Scottish Swimming aveva sottolineato che stava lavorando insieme alle autorità governative per fare in modo che gli allenamenti potessero riprendere al più presto.

Oggi, 29 giugno, La Federazione Scozzese afferma che alcuni atleti d’elite avranno la possibilità di tornare in piscina entro una settimana.

Scottish Swimming accoglie con favore le ultime linee guida pubblicate oggi dal governo scozzese. Daranno l’opportunità ad alcuni atleti d’elite di tornare in acqua nei prossimi sette giorni. Le linee guida evidenziano un ulteriore allentamento delle restrizioni sulla formazione di atleti professionisti, allenatori e personale di supporto in Scozia, e che vedrà l’apertura della National Swimming Academy, Stirling.

Le nuove linee guida emanate dal governo scozzese sono disponibili qui

Tra i nuotatori d’elite coinvolti nell’apertura della National Swimming Academy, Stirling vi sono:

Euan Lowe, amministratore delegato di Scottish Swimming, ha detto della nuova guida:

“Questo è un buon passo nella giusta direzione. Aiuterà i nostri atleti a mantenere i preparativi olimpici e paralimpici. Abbiamo lavorato duramente con i partner Sportscotland, British Swimming e l’Università di Stirling per sostenere questo processo. Nel frattempo, i documenti di orientamento sul ritorno in acqua in Scozia continuano ad essere sviluppati in modo attento e ponderato. Questi documenti possono essere pubblicati solo una volta approvati da Sportscotland e dal governo scozzese. “