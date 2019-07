Schwimm-WM: Laura Riedemann erreicht Halbfinale

FINA World Championships, Gwangju, Südkorea

In den Vorläufen über 200 m Freistil der Männer belegt Jacob Heidtmann den 18. Platz in 1:47,38 Minuten und Poul Zellmann den 21. Platz in 1:47,65 Minuten. Schnellster ins Finale war James Guy in 1:46,18, 16. ins Finale Maarten Brzoskowski in 1:47,06 Minuten.

Christian Diener beendete seinen Wettkampf über 100 m Rücken als 26. in 54,68 Sekunden.

Laura Riedemann sicherte sich als 11. in 1:00,15 Minuten den Einzug ins Halbfinale. Kylie Masse aus Kanada schwamm die schnellste Zeit in 58,91 Sekunden, Riedemann blieb nur 0,34 Sekunden über ihrer Bestzeit.

Anna Elendt erreichte den 24. Platz über 100 m Brust in 1:08,70 (PB 1:08,45). Schnellste im Vorlauf war Lilly King aus den USA in 1:06,31, 16. ins Finale Mica Sumrall aus den USA in 1:07,81 Minuten.