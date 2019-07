Schwimm-WM: Anna Elendt wird 7. über 50 m Brust

FINA World Championships, Gwangju, Südkorea

Am letzten Finalabend in Gwangju werden Florian Wellbrock und Anna Elendt und die 4 x 100m Freistilstaffel der Männer in Finalläufen antreten. Philip Heintz war für das 400 m Lagen Finale qualifiziert, musste aber wegen einer Verletzung absagen. Die Lagenstaffel wird in der Besetzung Christian Diener, Fabian Schwingenschlögl, Marius Kusch und Damian Wierling starten.

Diese Entscheidungen sind heute zu sehen:

Men’s Backstroke 50m Final

Women’s Breaststroke 50m Final

Men’s Freestyle 1500m Final

Women’s Freestyle 50m Final

Men’s Medley 400m Final

Women’s Medley 400m Final

Men’s Medley 4x100m Final

Women’s Medley 4x100m Final Anna Elendt und Florian Wellbrock werden in zwei aufeinanderfolgenden Finalläufen antreten.

Nach den 50 m Rücken, die der Südafrikaner Zane Waddell sensationell gewinnt, ist jetzt die es für 17-jähirge Anna Elendt dran, die mit dieser Finalteilnahme nie gerechnnet hätte. Sie stellt wiederum eine neue persönliche Bestzeit in 31,06 Sekunden auf.

Es siegt die Amerikanerin Lily King vor der erst 14 Jahre alten Italienering Benedetta Pilato, die genau 30,00 Sekunden schwimmt.

Anna Elendt startet dreimal über die 50 m Brust, schwimmt drei neue Bestzeiten. Für die 17-Jährige eine sehr gute Erfahrung, bei einer Weltmeisterschaft bis ins Finale dabei zu sein und sich bis auf einen 7. Rank im Finale vorzuschwimmen und jedes Mal die Energie und Coolness aufzubringen, sich noch einmal zu verbessern. Ihre heutige Zeit ist auch ein Altersklassenrekord.