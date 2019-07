Schwimm-WM: Florian Wellbrock wird Weltmeister über 1500 m Freistil

FINA World Championships, Gwangju, Südkorea

Am letzten Finalabend in Gwangju werden Florian Wellbrock und Anna Elendt und die 4 x 100m Freistilstaffel der Männer in Finalläufen antreten. Philip Heintz war für das 400 m Lagen Finale qualifiziert, musste aber wegen einer Verletzung absagen. Die Lagenstaffel wird in der Besetzung Christian Diener, Fabian Schwingenschlögl, Marius Kusch und Damian Wierling starten.

Diese Entscheidungen sind heute zu sehen:

Men’s Backstroke 50m Final

Women’s Breaststroke 50m Final

Men’s Freestyle 1500m Final

Women’s Freestyle 50m Final

Men’s Medley 400m Final

Women’s Medley 400m Final

Men’s Medley 4x100m Final

Women’s Medley 4x100m Final Anna Elendt und Florian Wellbrock werden in zwei aufeinanderfolgenden Finalläufen antreten.

Anna Elendt wird 7. in 31,06 Sekunden. Wiederum neue persönliche Bestzeit und Altersklassenrekord.

Gregorio Paltrinieri, Mykhailo Romanchuk und Florian Wellbrock sind das Dreiergestirn, das von Anfang an die Führung übernimmt. 1500m Rennen sind wieder spannend geworden. Mit drei Schwimmern an der Spitze, die sich gegenseitig belauern und einem Rennen, das sich vermutlich erst ganz am Ende entscheiden wird.

Florian Wellbrock hat bereits Gold im Freiwasser gewonnen, über 800 m wurde er nur 17.

In diesem 1500 m Rennen bleibt Florian Wellbrock an Paltrinieri dran. Bei 1300 m liegt Wellbrock an erster Stelle. Drei Schwimmer liegen jetzt in einem Abstand von weniger als 0,5 Sekunden zusammen. Wellbrock schafft es mit einem fantastischen Finish als Erster anzuschlagen in 14:36,54, knapp über seinem eigenem deutschen Rekord.

Er sagt im ZDF Interview, dass es für ihn schwierig war, nach dem mäßigen Ergebnis über 800 m Freistil wieder in den Wettkampf zurückzukommen. Aber er hat dann einfach ein neues Buch aufgemacht. Während des Rennens hat er schon gesehen, wo Paltrinieri und Romanchuk lagen und er wusste, dass er im Sprint besser ist als Paltrinieri. Sarah Köhler und Florian Wellbrock gewinnen beide Medaillen über die 15oo m Freistil, Köhler hatte sich die Silbermedaille geholt. Es kommt auch nicht so oft vor, dass ein Schwimmerpaar so erfolgreich ist, noch dazu über dieselbe Strecke. Beide trainieren in Magdeburg bei Bernd Berkhahn.

Die Splitzeiten von Florian Wellbrock, in Klammern, an welcher Position er lag sowie alle 50 m Splitzeiten:

50m (=2) 27.09 29.00100 m (2) 56.09

29.12 150m (2) 1:25.21 29.23

200m (2) 1:54.44 29.53

250m (2) 2:23.97 29.17

300m (2) 2:53.14 29.47

350m (2) 3:22.61 29.21

400m (2) 3:51.82 29.54

450m (3) 4:21.36 29.25

500m (2) 4:50.61 29.53

550m (2) 5:20.14 29.38

600m (1) 5:49.52 29.81

650m (2) 6:19.33 29.48

700m (2) 6:48.81 29.75

750m (2) 7:18.56 29.51

800m (2) 7:48.07 29.65

850m (3) 8:17.72 29.20

900m (2) 8:46.92 29.41

950m (3) 9:16.33 29.24

1000m (2) 9:45.57 29.64

1050m (2) 10:15.21 29.54

1100m (2) 10:44.75 29.72

1150m (3) 11:14.47 29.34

1200m (1) 11:43.81 29.60

1250m (3) 12:13.41 29.41

1300m (1) 12:42.82 29.41

1350m (3) 13:12.23 28.98

1400m (1) 13:41.21 28.07

1450m (1) 14:09.28 27.26

1500 (1) 14:36.54