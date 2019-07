Schwimm-WM: Anna Elendt im Finale über 50 m Brust

FINA World Championships, Gwangju, Südkorea

Am vorletzten Finaltag startet Anna Elendt im Halbfinale über 50 m Brust, Marius Kusch im Finale über 100 m Schmetterling und Sarah Köhler im Finale über 800 m Freistil. Für die 4x100m Freistil Mixed Staffel sind die Deutschen als Neuntschnellste der Vorläufe nur Reserve.

Diese Entscheidungen sind heute zu sehen:

50 m Schmetterling Frauen Finale

50 m Freistil Männer Finale

50m Freistil Frauen Semifinale

50 m Brust Frauen Semifinale mit Anna Elendt

100 m Schmetterling Männer Finale mit Marius Kusch

200 m Rücken Frauen Finale

50 m Rücken Männer Semifinale

800 m Freistil Frauen Finale mit Sarah Köhler

4×100 m Mixed Freistil Staffel

Anna Elendt schaffte es als 15. in neuer persönlicher Bestzeit ins Halbfinale. Die 18 Jährige schlug nach 31,24 Sekunden an, ihre Bestzeit vor dieser WM waren 31,33 Sekunden. Sie verbesserte ihren eigenen Altersklassenrekord. Sie wird heute Abend die erste deutsche Schwimmerin sein, die ins Wasser geht. Nach ihrem Vorlaufrennen sagte sie, dass sie weniger aufgeregt war als bei ihrem Wettkampf über 100 m Brust und sie hätte festgestellt, dass es besser für sie ist, erst relativ spät in den Call Room zu gehen.

Anna Elendt wird im zweiten Lauf auf Bahn 8 starten. In ihrem Lauf tritt sie gegen u.a. gegen die Russin Yuliya Efomova an.

Anna Elendt wird in ihrem Lauf Vierte in 31,10 Sekunden und sie wird ACHTE in der Gesamtwertung und darf morgen im Finale starten. Diese Zeit ist wiederum ein neuer Altersklassenrekord im Jahrgang 2001. Ein toller Erfolg für die 17-Jährige.

Im ZDF Interview sagt sie, dass ihr die Worte fehlen. Sie hat mit Team-Trainer Bernd Berkhahn noch an ihrer Technik gefeilt und ist mit mehr Druck geschwommen, sie sollte nicht nur die Frequenz erhöhen.