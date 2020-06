Sabhi Swim Parents Ko Tribute

Swimmer Ya Phir Swim Parent Lifestyle Koi Joke Nahi Hai. Week-Long Chalne Wale Competitions, Pool Mei Pura- Pura Din Bitana, Aur Ek Season Jo Truly Kabhi Bhi End Nahi Hota Hai. Fashion Se Lingo Tak, Swim Parent Banne Ka Matlab Hai Ki Swimming Ke New World Ko Adopt Karna Jis Tarah Aap Ka Kid Kar Raha Hota Hai.

Hamne Kuch Top Swimmers Ke Parents Se Baat Kari Or Ek Swim Parents Ki Life Kaise Hoti Hai Iske Bare Me Jana And Kuch Advice Bhi Li.

#1 Paramjeet Sejwal(Father Of Siddhant, Sameer And Pallavi Sejwal)

“Ham Apne Swimmers Ke Lie Kya Kar Sakate Hain? Unko Motivate Karte Hain Lekin Motivation Aisa Hona Chahiye Jisse Unko Apne Sports Se Pyar Ho Jaye Naki Unke Upar Performance Ka Burden Aa Jaye. Ek Baar Agar Khiladi Ko Apne Sports Se Pyar Ho Jayega To Uska Focus Apne Sports Par Hi Rhega Or Wo Acche Se Perform Krega.

Kya Aapne Apne Swimmers Se Pucha Ki We Sab Swimming Kyon Karte Hai? Kya Unko Swimming Acha Lgta Hai Ya Aap Apne Interest Ke Liye Unko Swimming Sikha Rhe Hai. Ye Kafi Jyada Jaruri Hai Ki Ham Phle Apne Baccho Se Jaan Le Ki Kya Unko Sach Me Swimming Krne Me Interest Hai Or Kya Wo Competitive Swimming Karna Chahte Hai Ya Unko Swimming Ek Hobby Ke Roop Me Pasand Hai”.

“Hmesa Unka Environment Enjoyable Bnaye Rkhne Se Swimmers Ke Mind Ko Relax Karta Hai. To Chahe Competition Ho Ya Normal Day Workout Hmesa Ek Accha Environment Bnane Ki Kosis Kre”.

“Hmesa Yaad Rakhe Ki Ye Sports Apke Swimmers Ka Future Hai Or Unki Sucess Tabhi Confirm Hogi Jab Aap Unko Hmesa Positivity Ke Sath Treat Krenge”.

“Workout Me Har Din Ek Chota Goal Set Kre. Or Ek Positive Way Se Swimmer Ko Uss Goal Ko Achieve Karane Ki Kosis Kre. Har Din 1 Goal Set Krne Se Hi Asli Improvement Or Motivation Milta Hai”.

“Ek Swim Parent Hona Sirf Apne Baccho Ko Swimming Pool Tak Bhejne Se Bhi Jyada Badi Chiz Hoti Hai”.

#2 Akilandeswari Mahalingam (Mom Of Shruthi And Smruthi Mahalingam )

Swimming Ek demanding sport. Is Sport Me Swim Parent Apne Swimmers Ke liye “Backbone” Ka Kam Karte hai. “Backbone” Ka Matlb Hota Hai “support system”. Agar Insan Ki Body Me Backbone Na Ho To Insan Kuch Nahi Kar Sakta.

Mere Kuch Thoughts Hai Jisse Har Swim Parents Relate Kar Sakta Hai:

Unconditional love irrespective of the outcome, Hme Jeet Ya Haar Se Jyada Apne Swimmer Ko Har Stage Par Support Karna Chahiye.

Emotional support especially during the down period, injuries or any setback period. Har Swimmer Ki Life Me Down Period Aata Hi Hai, Us Time Unke Liye Ham Emotional Support Ban Kar Khade Rahte Hai.

Adjusting their schedules to help their children pursue their dreams. Ek Swimmer Ki Life Me Sirf Swimming Hi Nahi Hoti Balki Uske Alawa Bhi Kafi Sare Work Hote Hai Jaise College Assignment, Coaching Classes, Semester Exams Etc, Unke Is Hectic Schedule Ko Adjust Krke Apne Children Ke Dream Ke Raste Ko Asan Bnnane Ka Kaam Ham Parents Ka Hai.

Sacrificing their social life to achieve their dreams, Ham Parents Ki Khusi Apne Children Ki Khusi Me Hai And Swimming Jaise Support Me Ham Parents Ko Apni Social Life Ko Bhulna Pdta Hai Taki Ham Jyada Se Jyada Time Apne Children Ko Uske Dream Tak Pahucha Sake.

Meeting the extreme demands of the sport in terms of money till some relief is met with some scholarships. Ham Apne Swimmers Ki Har Financial Jrurat Ko Pura Karte Hai, Aage Chal Kar Kuch Scholarships Se Hmko Bhi Thoda Relief Milta Hai.

Taking them to and fro to the training centres, competitions. Swimmers Ko Training Centres Tak Le Jana Waha Se Wapas Lana. Competition Me Pura Wakt Sath Rhna Ye Ek Parent Ke Liye Easy Nahi Hai.

#3 Mihir Ambre’s Mom

“I As Parent Have Always Prepared My Child To Be Mentally Strong In Any Situation And Think Positively. In This Lockdown I’m Just Making Sure Uski Diet Or Fitness Thike Taraha Se Ho. Aur Uske Maan Mein Negative Thoughts Na Aaye”.

“Bahot Challenging Hai Body To Fit Rakhna Because Mihir Ko Last 3 Months Se Sirf Ghar Pe Hi Land Workout Karna Pad Raha Hai. Competitive Swimmer Ke Liye Itna Kafi Nahi Hai. Unko Swimming Pool Ki Training Aur Gym Workout Dono Essential Hai, Jo Lockdown Ki Vajahse Nahi Ho Raha Hai”.

“Is Pandemic Ki Wajah Se Performance Ko Lekar Mental Pressure To Hai Hi Kyun Ki Swimmer Ko Wapas Apni Timings Ko Clock Karne Mein Time To Lagega Aur Uske Baad Improvement. This Is Quite Challenging”.

“Mihir Ke Coach Uske Sath One To One Interaction Rakhte Hai Which Is Helping Him To Be Stable Mentally And Physically”.

#4 Virdhawal Khade Ko Parents Ka Support

Is Interview Me Virdhawal Ke Parents Se To Baat Nahi Ho Payi Lekin Virdhawal Ne Khud Btaya Ki Kaise Unke Parents Ne Unko Support Kiya Hai.

“Parents Ka Support Toh Hamesha Se Hi Raha Hain . Unke Support Ke Bina Main Swimming Mein 2017 Mein Comeback Nahi Kar Paata . Iss Time Mein Sport Se Jyaada Parents Ko Humaare Well Being Aur Health Ki Chinta Hain . Office Ki Wajah Se Main Mumbai Mein Hoon Aur Parents Kolhapur Mein Hain”.

“Obvious Reasons Ki Wajah Se Unko Meri Kaafi Chinta Hoti Hain ,Aur Woh Understandable Bhi Hain”.

“Aise Time Mein Mere Liye Family Aur Humaari Health ,Sports Se Kaafi Jyaada Jaroori Hain . Currently Main Cautiously Sab Cheezon Ko Approach Kar Raha Hoon . Currently Swimming Ka Koi Bhi Decision Main Jaldbaaji Mein Lena Nahi Chahta”.

Swim Parents Apne Kids Ke Biggest Fans Hote Hai. Ye Ek Great Job Hoti Hai When Kids Are On A Roll, Going From Strength To Strength, Aur Steady Improvement Show Karte Hai. However, Jitna Jyada Aapka Baccha Swim Karega Wo Utna Hi Disheartening Plateaus Bhi Wo Experience Karega Aur Is Wajah Se Wo Khud Par Jyada Pressure Bhi Put Karenge. Aise Tough Time Mei Unki Help Karna Hard Hota Hai.

Swim Parents Jo Positive Rahte Huye Apne Kids Ko Support Karte Hai, Unko Encourage Karte Hai Aur Hamesha Unke Saath Khade Hote Hai. Swim Parents Hi Wo Best Kind Of Fans Hote Hai Jo Swimmers Ko Mil Sakte Hai.

