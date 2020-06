Swimmers Se Judi Hui 6 Movies Jisko Swimmers Is Pandemic Me Dekh Sakte Hai

Movies Dekhna Kisko Nahi Pasand Hota Hai. Har Koi Movies Dekhna Pasand Karta Hai. Kuch Movies Aisi Bhi Hoti Hai Jo Hamare Life Ke Kisi Na Kisi Aspect Ko Touch Karti Hai Aur Hum Log Un Movies Se Bahot Inspire Bhi Hote Hai. In Movies Ka Hamare Upar Bahot Impact Padta Hai.

But Aaj Hum Sirf Un Movies Ke Bare Mei Baat Karenge Jo Swimmers Ke Upar Bani Hai Aur Meri Maniye Toh In Movies Ko Sabhi Swimmers Ko Apne Life Mei Ek Baar Jarur Dekhna Chhaiye. Aapko Aisa Lagega Jaise Ki Aapki Hi Life Story Chal Rahi Ho.

Aaj Hum Aapko 6 Aisi Hollywood Movies Ke Bare Mei Batayenge Jo Swimmers Ke Upar Bani Hai Aur Shayad Aap Ko Nahi Pata Hogi! Aap Inhe Workout Ke Baad Relax Karte Huye Dekh Sakte Hai. Waise Toh Mai Recommend Karunga Ki Aapko Time Nikal Kar Ye 6 Movies Jarur Dekhni Chhaiye. Waise Bhi Is Pandemic Me Swimmers In Movies Ko Dekh Kar Khud Ko Future Ke Liye Boost Kar Sakte Hai.

Aapko Decide Karne Ke Liye Hum Logo Ne Sabhi Movies Ke Trailer Bhi Add Kar Diye Hai. Aur Waise Bhi Is Samay COVID-19 Ki Wajah Se Pools Abhi Reopen Huye Nahi Hai Toh Aap In Movies Ko Ek Try De Sakte Hai. Enjoy!!

1.Swimfam

Ye Aisi Movie Hai Jisse Hum Sab Relate Kar Sakte Hai. Swimming Carrer Choose Karna Hai Ya Phir Pahle Apne Dating Partener Ko? Aap Kuch Bhi Select Kariye Uske Kuch Na Kuch Toh Consequences Rahte Hi Hai! Ye Movie Is Chiz

Ko Bahot Acche Se Present Karti Hai. Metacritic Par 29 Ka Score Ye Batata Hai Ki Ye Movie Unspeakable Hai.



2.Pride

Ye Story Hai Ek Determined Aadmi Jim Ellis Ki Jo Philadelphia Department Of Recreation Mein Troubled Teens Ke Liye Ek Swim Team Start Karte Hai. Ye Movie Aapko Sochne Par Mazbur Kar Degi Aur Shayad Ye Movie Dekhne Ke Baad Aap Khud Ko Emotional Hone Se Bhi Nahi Rok Payenge.

3.Agua

Doping, Injustice Aur Open Water. Isse Jyada Kaun Chahta Hai? Swimming Ke Upar Bani Ye Argentinian Movie Exciting Evening Ke Liye Ek Perfect Choice Hogi!

4.Touch The Wall

Ye Movie Ek Bahot Hi Friendly Movie Hai Aur At The Same Time Ye Kaafi Motivating Documentary Bhi Hai Olympic Gold Medalist Missy Franklin Ki Story Ke Bare Mei Aur Kis Tarah Wo Competitive Swimming Ke Highest Level Par Pahochti Hai. Must See!

5.Against The Current

Hum Sab Ek Accha Swimming Challenge Pasand Hota Hai But Is Aadmi Ki Tarah Shayad Hi Kisi Ko Challenge Lena Pasand Hoga. Agar Aapko Bhi Challenge Pasand Hai Toh Is Movie Ko Ek Baar Jarur Dekhe.



6.The Swimsuit Issue

Aging Athletes Ka Ek Bunch Decide Karta Hai First Swedish All-Male Synchronizrd Swimming Team Banana Ka. Kaafi Funny Movie Hai Ye Aur Aapko Jarur Dekhna Chhaiye.



