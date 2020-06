Ryan Lochte Nel Trailer Del Docufilm “Sono Passato Da Milioni A Zero”

Ryan Lochte è il protagonista del documentario “In Deep with Ryan Lochte” che sarà presentato in anteprima il 15 luglio. Il documentario andrà in onda su Peacock, il servizio di streaming gratuito associato ai servizi in abbonamento di NBC.

L’app Peacock sarà disponibile su dispositivi Android e Android TV, dispositivi Apple, dispositivi integrati Chromecast.

Alle Olimpiadi di Rio 2016 Ryan Lochte è stato al centro di uno scandalo che da allora ha messo in ombra una carriera di nuoto decorata che comprende 12 medaglie olimpiche. Ora marito di 35 anni e padre di due figli piccoli, Lochte spera di avere un’altra possibilità di entrare a far parte del Team USA e dimostrare che non è più lo stesso uomo di quattro anni fa.

Il trailer contiene suoni e filmati dell’incidente di Rio. La voce di Rowdy Gaines spiega cosa è successo. Include anche spezzoni delle apparizioni televisive di Lochte ed interviste e filmati che lo ritraggono mentre trascorre del tempo con la moglie e i due figli.

“Sono passato da milioni a zero” “Questa è la pressione più forte che abbia mai avuto in vita mia”. Se non farò parte della squadra olimpica, non vedranno il cambiamento che ho fatto”.

Lochte, con 12 medaglie olimpiche, è insieme a Jenny Thompson, Dara Torres e Natalie Coughlin il secondo più decorato della storia. Se si qualificasse, i Giochi Olimpici di Tokyo sarebbero la sua quinta Olimpiade.

L’anno scorso ha nuotato il tempo di 1:57.76 ai Campionati nazionali statunitensi nei 200 metri misti. In questa gara però, ha un campo di concorrenti agguerrito, tra i quali Michael Andrew, Carson Foster e Shaine Casas.