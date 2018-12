Robinson Molina y Kira Toussaint: bajas de última hora para Hangzhou

View this post on Instagram

SEIS VENEZOLANOS ESTÁN INSCRITOS EN EL MUNDIAL DE PISCINA CORTA A REALIZARSE EN CHINA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE Y SOLO 5 LLEGARAN. Con el corazón en la mano y un gran orgullo de ser Venezolano les deseo a estos guerreros el más grande de los éxitos y con un nudo en la garganta debo informar que solo 5 de ellos llegarán a China debido a que ROBINSON MOLINA no podrá cumplir su sueño de estar en una final mundialista. NO PODRÁ VIAJAR…! ROBINSON tuvo que tomar un vehículo y viajar desde Oklahoma a Houston 8 horas el día de ayer para dirigirse al consulado de China y así poder sacar la Visa que días antes intentó hacer su padre sin éxito, Robinson luego de 8 horas de viaje que costaron 120 dólares de gasolina que nadie le va a responder regreso a Oklahoma manejando otras 8 horas para llegar a su Universidad a las 4 de la mañana y poder presentar unos exámenes que le habían programado para hoy y así poder viajar al mundial, Otro sueño frustrado sin la ayuda de los entes que debieron prever esta situación, otro sueño frustrado bajo la mirada de los que debieron apoyar a un gran deportista que hoy ve su sueño como algo imposible. ESTO ES LO QUE QUEREMOS PARA NUESTRO DEPORTE? y algunos oportunistas opinan que hay que quedarse callados para no empañar las cosas? me pregunto yo? y cuando vamos a hablar para que estas situaciones cambien? cuando vamos a estar pendiente y vamos a ayudar a los atletas a cumplir con los trámites para que puedan representar a su país?, amigos míos mientras dependemos de oportunistas y sigamos teniendo las reglas oscuras esto seguirá pasando. A el estado Carabobo llegó la carta oficializado la selección el día 03 de diciembre, y como dijo alguien por ahí ya había atletas en China, me pregunto a qué mafia hay que incluirse para que las informaciones lleguen con tiempo y no pase lo que hoy está pasando con Robinson. YO SI SEGUIRÉ LUCHANDO, POR QUE, QUE MAS ME PODRÁ CASTIGAR A MI, MI PROPIA DIRIGENCIA?