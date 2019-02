Riccione: La Piscina Olimpionica Esterna Avrà Presto La Copertura

La piscina da 50 metri situata all’esterno dello “Stadio del Nuoto” di Riccione avrà presto una copertura.

E’ stato lo stesso sindaco di Riccione, Renata Tosi, ad annunciare l’inizio dei lavori.

Alla notizia, il presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli ha dichiarato:

“Grande notizia. Il Sindaco Renata Tosi è stata di parola con la realizzazione dell’opera. Ora il Centro Federale di Riccione, già sede dei principali eventi nazionali assoluti e di categoria, rappresenta uno dei centri acquatici più importanti in Italia e in Europa. La Polisportiva Riccione potrà così contare su tre piscine coperte, di cui due da 50×25 metri e due piscine scoperte, di cui una per i tuffi e l’altra da 33×25 metri per la pallanuoto”.

Ed aggiunge: “Riccione si avvicina ai campionati europei e mondiali di nuoto per salvamento ILSE e ILS, in programma rispettivamente dal 17 al 30 settembre 2019 e dal 14 settembre al 3 ottobre 2020, con il miglior biglietto da visita possibile. Per l’Italia si tratterà del terzo europeo di specialità organizzato in casa, dopo quelli giovanili di Ostia 2006 e Riccione 2013 e del scondo mondiale, dopo Viareggio 2004 e ciò rappresenta un motivo d’orgoglio per la Federazione Italiana Nuoto e per tutte le società affiliate e i propri tesserati.

Auguro a tutti buon lavoro”.

Riccione si appresta così a diventare fulcro degli sport acquatici.

