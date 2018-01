Pro Swim in den USA mit geändertem Wettkampfformat

Auch in den USA macht man sich Gedanken, wie mehr Zuschauer für den Schwimmsport interessiert werden können.

Seit vielen Jahren ist die Pro Swim Wettkampfserie ein fester Bestandteil im internationalen Schwimmsport. In den letzten Jahren haben sich aber nicht nur die Austragungsorte und der Name geändert (früher: Arena Grand Prix), nun sucht man auch nach “neuen” Wettkampfformaten, die Zuschauer anlocken sollen.

In der Vergangenheit sind die absoluten Tops Stars des Schwimmsports bei den Stopps der Pro Swim Serie aufgelaufen, natürlich Michael Phelps und Ryan Lochte, aber auch Missy Franklin, Katie Ledecky, Natalie Coughlin, Nathan Adrian, Anthony Ervin, Mat Grevers, Chase Kalisz, Ryan Murphy und aus Europa reiste auch mal Katinka Hosszu an oder aus Brasilien Cesar Cielo oder Bruno Fratus sowie deutsche Schwimmer wie Yannick Lebherz oder Carl-Louis Schwarz (nahmen am Stopp in Orlando teil, dort findet aber kein Pro Swim mehr statt).

Gehörten bis vor 2 Jahren noch Orlando oder Charlotte zu den Austragungsorten, so findet der Pro Swim mittlerweile statt in (auf der 50 m Bahn):

Austin – 11. bis 14. Januar

Atlanta – 1. bis 4. März

Mesa – 12. bis 15. April (Freibad)

Indianapolis – 17. bis 20. Mai

Santa Clara – 7. bis 10. Juni (Freibad)*

Columbus – 6. bis 8. Juli

*Es liegen bisher keine offiziellen Informationen vor.

Zu den neuen Events gehört bei den Stopps in Austin, Mesa und Santa Clara eine 4 x 100 m Mixed Lagenstaffel, die von Mitgliedern der U.S. Nationalmannschaft geschwommen wird. Das Besondere daran ist, die ehemalige Olympiaschwimmer Natalie Coughlin, Jason Lezak, Lenny Krayzelburg und Katilin Sandeno die Teams aus den am jeweiligen Wettbewerb teilnehmenden Schwimmern zusammegestellt haben, die Amis nennen das “draft”, dieser Begriff kommt aus dem Football, wo es jedes Jahr den “NFL Draft” gibt, also die Teams der National Football Liga die Rechte an verfügbaren Amateur und Jugenspielern, die zuwor an Colleges und Universitäten gespielt haben, erwerben.

Vor jedem Stopp der Pro Swim Series werden die Kapitäne jeweils sechs Schwimmer auswählen, die dem aktuellen US Kader angehören. Die Athleten können maximal in zwei Events in jeder Lage Punkte für ihr Team sammeln. Maximal 6 Starts werden gewertet.

Eine weitere, aber noch “mysteriöse” Neuerung ist ein 200 m Lagenrennen, in dem die besten acht Starter über die “normalen” 200 m Lagen vom Vortag starten werden. Dann wird es über die 50 m Strecken Ausscheidungsrennen nach dem K.O. Prinzip geben, im Finale treten dann die zwei schnellsten Schwimmer gegeneinander an.

Reihenfolge der Wettkämpfe bei den “ungeraden Stopps”:

Event Order

Tag 1:

400 Lagen

100 Schmetterling

200 Rücken

200 Brust

200 Freistil

4 x 100 m Mixed Lagenstaffel NEU

Tag 2:

800 Freistil

100 Rücken

200 Schmetterling

100 Brust

100 Freistil

200 Lagen

Tag 3:

Männer 400 Freistil

50 Freistil, Runde der schnellsten 8

50 Rücken, Runde der schnellsten 8

50 Freistil, Runde der schnellsten 4

50 Rücken, Runde der schnellsten 4

50 Freistil, Runde der schnellsten 2

50 Rücken, Runde der schnellsten 2

Frauen 400 Freistil

50 Brust Runde der schnellsten 8

50 Schmetterling Runde der schnellsten 8

50 Brust Runde der schnellsten 4

50 Schmetterling Runde der schnellsten 4

50 Brust Runde der schnellsten 2

50 Schmetterling Runde der schnellsten 2

“Mysteriöse” 200 Lagen

Tag 4: