Pour quelles raisons les pauses sont-elles nécessaires ?

Certains enfants nageurs ne veulent pas faire de pause. Ils pensent qu’ils vont perdre leur rythme et leur efficacité s’ils s’arrêtent pendant une ou deux semaines. Mais voici 5 raisons pour lesquelles il est nécessaire de s’arrêter un peu de s’entraîner.

UN : La santé mentale

Si votre enfant ne fait que s’entraîner, penser à ses objectifs et à ses nouvelles techniques, il peut être exposé au burn-out. Soyez vigilants avec cela. Avoir d’autres activités sur un temps limité permettra à votre enfant de mettre son cerveau au repos et de revenir dans les bassins plus fort psychologiquement.

DEUX : Les blessures

Les nageurs ont souvent des blessures au niveau du bas du dos et des épaules. Le corps a besoin de temps pour bien s’en remettre. Le temps pris pour se reposer et bien manger est un investissement pour l’avenir. De plus, ce temps différent peut être considéré comme une récompense après 50 semaines d’entraînement intense.

TROIS : Les moments en famille

Une pause ponctuelle enrichit les moments familiaux. En effet, plus besoin de courir pour aller aux entraînements, tout le monde peut profiter pleinement des moments de qualité passés ensemble.

QUATRE : Essayer quelque chose de différent

Au lieu de s’entraîner à la piscine, les enfants peuvent trouver une autre activité sportive pour rester en forme : le surf, le yoga, faire du vélo… Ou faire des sorties comme aller dans un parc d’attraction ou dans un musée est un divertissement pour toute la famille.

CINQ : Les parents ont aussi besoin d’une pause !

Les parents aussi ont besoin de prendre de la distance avec la natation, les navettes entre la maison et la piscine et la machine à laver pleine de serviettes de bain. Après une pause, même les parents auront plus d’énergie pour encourager leurs enfants.

Et vous, pourquoi pensez-vous qu’une pause soit nécessaire de temps en temps ?

Cet article a été inspiré du texte en anglais écrit par Elizabeth Wickham.

Elizabeth Wickham a été bénévole dans le club de natation pendant 14 ans. Elle a été membre du comité d’administration, collectrice de fonds, rédactrice pour la newsletter et « Madame l’organisatrice de compétitions ». Diplômée de l’Université de Washington d’un Bachelor en arts spécialisé dans le journalisme éditorial, elle a eu une longue carrière dans les relations publiques, en marketing et en publicité. Ses histoires ont été publiées dans des journaux et dans des magazines comme le Los Angeles Times, l’Orange County Parenting et Ladybug. Vous pouvez lire davantage de trucs et astuces pour les parents dans son blog.