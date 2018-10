Oltre Le Corsie: Gli Allenamenti del Moro Ed Una Nuova Amica Per Fede

I nuotatori italiani hanno un rapporto continuo con i propri sostenitori soprattutto grazie ai social network.

Facebook, twitter, Instagram sono mezzi utili e quasi indispensabili per entrare nella loro quotidianità.

Ispirandoci alla rubrica della senior writer di Swimswam Loretta Race, Beyond the lane Lines, guarderemo i nostri atleti al di là di ciò che esprimono in acqua.

Storie personali, fatti poco noti ed elementi generali di interesse

1. Stefano Morini Mostra i Suoi Quaderni di allenamento

Il gruppo di allenamento guidato da Stefano Morini si trova a Livigno, in collegiale.

L’allenatore di Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti, Ilaria Cusinato (solo per citarne alcuni) mostra al mondo dei suoi sostenitori le schede di allenamento.

Come se non bastassero 7600 metri, stamattina il menù prevedeva anche la registrazione del peso di tutti gli atleti.

Una normale routine, penserete, se non fosse che i ragazzi proprio ieri sera hanno festeggiato i 19 anni di Ilaria Cusinato.

Ok mister, da lunedì dieta (forse).

2. Vanessa Arriva a Casa Pellegrini

Si chiama Vanessa ed è molto di più della nuova coinquilina della “Divina”.

Arrivata dieci giorni fa a casa di Federica Pellegrini, Vanessa già spopola su Instagram, ed ha letteralmente catturato il cuore di Federica.

Una nuova amica? Molto di più. Un cucciolo di bulldog francese che ha reso il giorno del suo arrivo il più felice (forse) della vita della Pellegrini

3. Fiori D’Arancio per Santucci

Una giornata di festa per Michele Santucci.

L’ex nazionale azzurro, bronzo ai Mondiali di Kazan del 2015 nella staffetta 4×100 stile libero maschile, si è sposato con Sara Serpi.

Cerimonia raffinata circondato dagli amici. Tra gli invitati anche l’ex capitano della nazionale Filippo Magnini, in compagnia della fidanzata Giorgia Palmas.

Un amore da celebrare ed una giornata da ricordare dopo gli ultimi mesi in cui i due amici sono balzati agli onori delle cronache per la vicenda doping, ancora non definita.