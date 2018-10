Nuoto E Bambini:Come Introdurli In Piscina Con Esercizi Da Fare A Casa

Imparare a nuotare richiede tempo e pazienza.

Molti genitori sono ansiosi di sapere quanto tempo ci vorrà affinché i loro figli diventino dei piccoli esperti del’ acqua.

Ovviamente la risposta a questa domanda varia da bambino a bambino.

Sappiamo però che più ci si allena meno tempo ci vorrà per vedere i primi risultati. Anche con i bambini vale questa semplice regola.

I più piccoli si trovano spesso ad affrontare la paura dell’acqua, o di trattenere il fiato.

nuoto e bambini: giochiamo insieme

Il nuoto deve essere innanzitutto un momento di gioco e divertimento.

Anche se non si dispone di una piscina, possiamo applicare dei piccoli trucchetti a casa. Questi accorgimenti, insieme alle lezioni di nuoto, aiuteranno il bambino a prendere confidenza con la piscina e sicurezza in se stesso.

Per i nostri nuotatori più piccolini, possiamo creare giochi nella vasca da bagno o sulla terraferma.

Così contribuiremo a rafforzare ciò che stanno imparando con loro istruttore.

Ecco alcune idee facili da realizzare:

1. Abituiamo il bambino ad avere il viso bagnato.

Possiamo semplicemente giocare a buttargli acqua in faccia, oppure sopra la testa. La reciprocità è importante. E’ un gioco, quindi lasciatevi bagnare dai vostri piccoli.

2. Giochiamo a trattenere il respiro

Iniziamo a giocare facendo trattenere il respiro per un paio di secondi. Per non spaventarlo basta gonfiare le guance e fare le smorfie. Diventerà un gioco da fare in famiglia. Sfidate il bambino a chi trattiene il respiro per più secondi o a chi fa ridere prima l’altro per la faccia più buffa.

3. Fare le bolle nella vasca da bagno

Si può anche utilizzare il classico tazzone della colazione. Il gioco è soffiare dentro e fare tante bolle, simulando ciò che si fa in piscina.

4. Esercizi sul tappeto

Basta stendersi sul tappeto e guardare insieme il soffitto. Poi si fanno allungare le braccia e/o le si fanno muovere costruendo dei cerchi immaginari. Il bambino si diverte e contemporaneamente sta facendo stretching.

5. Utilizzare giocattoli da bagno

Nella vasca fate giocare il bambino con i classici giochini. Animali, piccoli gonfiabili. Il bambino deve vedere l’ambiente acqua come qualcosa di familiare e divertente.

