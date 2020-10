Missy Franklin Torna A Nuotare Ma Dice No All’Agonismo

Missy Franklin ha lasciato il Nuoto quasi due anni fa, all’età di 23 anni.

Melissa Jeanette Franklin è stata una delle nuotatrici più dominanti della storia del nuoto. Ai Giochi Olimpici di Londra del 2012 ha conquistato quattro medaglie d’oro e una di bronzo. Ai Campionati del Mondo del 2013 divenne la prima donna della storia del nuoto a vincere sei medaglie d’oro in sette eventi ai Mondiali.

Tuttavia, i dolori alla schiena le fecero perdere l’appuntamento con i Campionati Pan Pacifici del 2014. Nel 2015, ai Campionati del Mondo di Kazan, le sue prestazioni non erano più le stesse. Nelle gare individuali non andò oltre un argento ed un bronzo. Nel 2016 Missy Franklin entrò a far parte della squadra olimpica statunitense, ma non vinse medaglie individual. Conquistò l’oro nella 4×200 stile libero femminile, come nuotatrice delle qualifiche.

Da allora, la Franklin è stata attiva sul fronte filantropico, come ambasciatrice della USA Swimming Foundation e membro della Laureus Academy. In piscina ci trascorre brevi periodi, solo ciò che il suo corpo possa sopportare.

INTERVISTA A PEOPLE MAGAZINE

Missy Franklin ha recentemente rilasciato un’intervista a People Magazine.

Ha dichiarato:

“le mie spalle sono così doloranti che forse posso andare in piscina e nuotare tranquillamente per 20, 30 minuti. A questo punto è quanto le mie vecchie spalle rotte possano sopportare”.

Sul suo possibile ritorno al nuoto la Franklin ha risposto con un categorico “Assolutamente no”.

Ed aggiunge: