Mireia Belmonte: “no me voy a retirar, sigo con la misma ilusión”

La nadadora española más grande de todos los tiempos, Mireia Belmonte, ha aclarado en varias entrevistas al diario Marca y otros medios de comunicación, que no está en su planes retirarse y que este complicado año no cambia sus planes de futuro.

La figura de Mireia es muy importante en el deporte español y todo lo que hace o no hace tiene consecuencias mediáticas. A raíz de los problemas de salud que ha sufrido este año la nadadora catalana y que le impidieron estar tanto en el Europeo de Glasgow como en el próximo mundial de Hangzhou, han crecido los rumores sobre su posible retirada. La badalonesa se proclamó campeona olímpica en 2016 y campeona del mundo en 2017, por lo que muchos piensan que su ausencia en las competiciones de este año podría deberse también a una falta de motivación por haber ganado ya todos los títulos posibles.

Belmonte ha aparecido recientemente en la ceremonia de clausura de las becas Vamos del Consejo Superior de Deportes por compromisos con sus patrocinadores. Mireia explicó a la prensa que la lesión de tobillo se produjo por una inflamación y acumulación de líquido en los tendones, probablemente debido a una sobrecarga en la articulación. “Se me acumuló líquido en los tendones, (…) y un día me desperté con una ‘bola’ bastante importante“, comentaba Mireia. Esta lesión interrumpió su preparación de cara al mundial, ya que tuvo que dejar de entrenar durante unas semanas. Belmonte también ha afirmado que ha sido ella misma quién ha decidido no acudir al mundial. Es una nadadora muy competitiva y no se veía con garantías de estar en el podio, así que prefiere no participar cuando sabe que no está al 100%.

Sobre los rumores de su retirada, la campeona olímpica los desmiente completamente. “No me planteo retirarme y no tengo una fecha en mente. (…) Disfruto muchísimo entrenándome, y compitiendo mucho más. (…) No voy a dejar de hacerlo por no haber podido competir este año. Todo deportista, hasta los más grandes, pasan por alguna temporada un poco más difícil. En mi caso no significa que este cerca mi retirada ni que ya esté en las últimas. Sigo con la misma vitalidad y las mismas ganas.“, declaró Belmonte. La sirena catalana aclara que sigue con la misma ilusión de siempre y que mantiene los mismos objetivos que hasta ahora, que pasan por el Open de primavera, para después competir en el mundial de Corea 2019 y en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Además afirma que le encantaría poder batir el récord de Europa en 200m mariposa, en posesión de la húngara Katinka Hosszu.