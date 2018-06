Medaillen für die Europameisterschaften offiziell präsentiert

In weniger als 50 Tagen starten die Europameisterschaften in Glasgow. Erstmalig finden die Meisterschaften der Schwimmer im Rahmen eines Multisportevents statt. Vom 02. bis 12. August werden die Besten in Europa bei Entscheidungen im Beckenschwimmen, Freiwasserschwimmen, Wasserspringen, Synchronschwimmen sowie in der Leichtathletik (Berlin), im Triathlon, Radsport, Rudern, Turnen (alle Glasgow) und im Golf (Gleneagles) gesucht.Insgesamt werden 188 Medaillenentscheidungen ausgetragen (50 Leichtathletik-EM, 72 Schwimm-EM, 30 Rad-EM, 3 Golf-EM, 12 Turn-EM, 18 Ruder-EM, 3 Triathlon-EM). 3.000 Athleten werden in Glasgow an den Start gehen, mehr als 1.500 Leichtathleten im Berliner Olympiastadion. Es ist vorstellbar, dass über das Fernsehen bis zu einer Milliarde Menschen erreicht werden.

Nun wurden offiziell die Medaillen erstmalig der Öffentlickeit vorgestellt. Das Medaillendesign ist vom offiziellen Logo der EM inspiriert. Die Bänder der Medaillen sind mit einem Kristalldesign verziert.

Ausgetragen werden die Schwimmeuropameisterschaften im Tollcross International Swimming Centre in Glasgow (Beckenschwimnmen, 03. – 09.08.), der Royal Commonwealth Pool in Edinburgh (Wasserspringen, 06. – 12.08.), Loch Lomond (Freiwasserschwimmen, 08. – 12.08.) und der Scotstoun Sports Campus in Glasgow (Synchronschwimmen, 03. – 07.08.).

Die bisher nominierten Schwimmer des DSV im Beckenschiwmmen sind:

Fauen (15): Leonie Beck (Würzburg), Lisa Graf (Neukölln), Franziska Hentke (Magdeburg), Sarah Köhler (Frankfurt), Laura Riedemann (Halle/Saale), Celine Rieder (Neckarsulm), Annika Bruhn (Neckarsulm), Anna Dietterle (Spandau), Reva Foos (Darmstadt), Isabel Gose (Potsdam), Jenny Mensing (Wiesbaden), Johanna Roas (München), Aliena Schmidtke (Magdeburg), Jessica Steiger (Gladbeck), Marie Pietruschka (Leipzig)

Männer (16): Philip Heintz (Heidelberg), Johannes Hintze (Potsdam), Henning Mühlleitner (Neckarsulm), Florian Wellbrock (Magdeburg), Damian Wierling (Essen), Christian Diener (Potsdam), Christoph Fildebrandt (Saarbrücken), Jacob Heidtmann (Elmshorn), Josha Salchow (Potsdam), Fabian Schwingenschlögl (Neckarsulm), Poul Zellmann (Essen), Marius Zobel (Magdeburg), Jan-Philip Glania (Frankfurt), Marius Kusch (Essen), Maximilian Pilger (Essen), Peter Varjasi (Mittelfranken)