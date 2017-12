Mauro Castillo Ne Toda 200 SCM Breast Ka Maxican Record

Texas A&M Ke Senior Mauro Castillo Ne 2017 Mexican Nationals (Short Course) Competition Me 200 Meter Breaststroke Ke Mexican National Record Ko Tod Kar New Record Apne Name Kar Liya.

Texas A&M Ke Tweet Ke According(Article Ke Last Me Tweet Attach Hai), Castillo Ne 2:07.59 Ke Time Ke Sath Purane Record Ko Jo Ki 2:08.14 Ka Tha Use Tod Diya Hai, Purana Record Alejandro Jacobo Ne 10 Year Phle Bnaya Tha Or Jacobo Bhi Texas A&M Ke Taraf Se Swim Kare The.

Castillo Ke Splits:

29.44 – 32.10 (1:01.54) – 33.42 (1:34.96) – 32.63 (2:07.59)

Phle 100 Tak Castillo Ne 1:01.54 Ka Time Liya Jisko Dekh Kar Yahi Lag Rha Tha Ki Wo Race Se Out Hai Lekin Last 50 Me Castillo Ne Achi Wapsi Kari Or New Personal Best Ime Or National Record Dono Ke Sath Apni Race Complete Kari.

Castillo Ne First Day 200 IM Me 4th Place Ke Liye 2:02.52 Ka Time Diya, And Second Day Castillo Ne 200m Breast Me 2:07.59 Ke Time Ke Sath Record

2017 Mexican Nationals (Short Course Meters): W 400 Free: Monika 4:13.65 (1st) W 200 Breast: Esther 2:25.55 (2nd) M 200 Breast: Mauro 2:07.59 (1st) 🇲🇽 record M 50 Back: Angel 24.65 (1st) W 100 Free: Monika 56.55 (2nd) Natasha 57.19 (4th)#FindAWay #ProtectThe12 👍🏽 — Texas A&M Swimming (@AggieSwimDive) December 19, 2017

Mauro Castillo Sirf 200 Breast Tak Hi Nahi Ruke Balki Unhone 100 Breaststroke Me Bhi New Record Banaya. Unhone 100 Breast Me 58.82 Ka Time Diya Jo Ki Jacobo Dwara Bnaye Gaye Purane Record Se .01sec Fast Hai.

🚨 Record Alert 🚨 Mauro Castillo breaks the 100 Breast 🇲🇽 Record!!!!!! 58.82 by .01 (58.83 Jacobo -Aggie Great)#ProtectThe12 #12thMan 👍🏽 — Texas A&M Swimming (@AggieSwimDive) December 20, 2017



