SwimSwam’s Top 100 For 2025: Men’s #20-11 Hubert Kos continues his evolution as one of the world’s best swimmers after roaring to Olympic gold in the 200 back after winning the world title in 2023.

Mascotas y más detalles de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 (cómo clasificar) El acontecimiento, que reunirá a 4.200 deportistas de 41 países, se celebrará en Paraguay del 9 al 23 de agosto. Detalles.

Stanford Leaving ACCs Early + Ledecky, McIntosh & More Racing LCM | SWIMSWAM BREAKDOWN We discuss the Stanford women leaving early from the ACC Championships and the plethora of LCM racing around the world we saw this weekend.

Noe Ponti Rips 22.83 50 Fly, Ben Proud 21.99 50 Free In Dubai Olympic medalist Noe Ponti of Switzerland put on a show in the men’s 50m butterfly in Dubai to now rank #1 in the world on the season.

Las buenas razones: una bicampeona olímpica es baja del Mundial 2025 Sharon van Rouwendaal hizo historia en los Juegos Olímpicos París 2024 al ganar su segunda medalla dorada en la prueba de natación de 10 km en aguas abiertas.

Estonia’s Eneli Jefimova Takes Over World’s #1 50 Breast At Kregor Zirk Namesake Meet 18-year-old European champion Eneli Jefimova took gold in her pet event of the 50m breaststroke at a competition named after Estonian Olympian Kregor Zirk.