Mare Nostrum Tour Barcellona: Scalia E Carraro Seconde-Scozzoli Terzo Nei 50 Ra

DAVIES, Georgia 28.06 SCALIA, Silvia 28.18 AU Hoi-Shun 28.20

Georgia Davies si aggiudica la finale dei 50 metri dorso con il tempo di 28.06. Silvia Scalia è solo 12 centesimi più lenta, aggiudicandosi il secondo posto con il tempo di 28.18. La Scalia ha un personale stagionale di 27.89, nuotato nella finale A dei Campionati assoluti di Riccione di Aprile.

Chiude il podio Hai-Shun Au con il tempo di 28.20

50 METRI RANA MASCHILI

PEATY, Adam 26.55 Championship Record LIMA, Felipe 27.02 SCOZZOLI, Fabio 27.14

Adam Peaty è stato l’unico nuotatore sotto i 27 secondi nei 50 metri rana maschili.

Con il tempo di 26.55 vince la finale e sigla il nuovo record della tappa di Barcellona del Mare Nostrum Tour.

Felipe Lima è stato sette centesimi più lento di Peaty, toccando secondo con un crono di 27.02.

Fabio Scozzoli chiude terzo con 27.14.

Nel ranking mondiale non cambia nulla, con Felipe Lima ed Adam Peaty che occupano rispettivamente la seconda e la terza posizione. Scozzoli attualmente è quinto, con il tempo nuotato ai Campionati Assoluti di Riccione di Aprile

100 METRI RANA FEMMINILI

Gara dominata dalla russa Yulia Efimova, unica a chiudere sotto l’1:06. Con il tempo di 1:05.75 anticipa l’italiana Martina Carraro che tocca in 1:07.28, di un secondo e mezzo.

Terza Jessica Vall con 1:07.40.

Il personale stagionale della Efimova è di 1:05.51, nuotato ad Indianapolis nella tappa finale delle FINA Champion Swim Series. Tempo che l’ha posizionata seconda nel rnking, dietro l’americana Lilly King.

200 METRI MISTI FEMMINILI

Katinka Hosszu 2:09.38 Alexandra Walsh 2:11.86 Maria Ugolkova 2:13.49

Tra le prestazioni di rilievo, quella di Katinka Hosszu nei 200 metri misti femminili.

Nelle batterie di qualifica la Hosszu aveva fatto registrare il nuovo Record della Manifestazione con il tempo di 2:09.39

Nella finale, l’Iron Lady chiude in 2:09.39, con un vantaggio sul resto del gruppo di più di due secondi. La Hosszu era in realtà seconda alla virata dorso/rana, in leggero svantaggio nei confronti dell’americana nazionale junior Alex Walsh. Nella frazione a rana poi, c’è stato il recupero dell’ungherese, con la Walsh che ha terminato la gara seconda, in 2:11.86.

Terza Maria Ugolkova con 2:13.49.