Maggie Wanezek 13 Anni 28.99 Nei 50Do-Miglior Tempo Americano Di Sempre Per Età

2019 BLOOMINGTON PRO SWIM SERIES

Maggie Wanezek, 13 anni, ha nuotato il migliore 50 metri dorso in vasca lunga della storia degli Stati Uniti per la sua età.

Swimming USA, la federazione americana del nuoto, non registra in maniera formale i tempi ed i record nelle gare da 50 metri per i tredicenni. Secondo i dati a disposizione però, il tempo nuotato dalla Wanezek alla Pro Swim Series di Bloomington è il più veloce mai registrato.

Nelle batterie preliminari dei 50 metri dorso ha toccato la piastra in 28.99, diventando la più piccola atleta sub 29.

In precedenza, il miglior tempo personale di Maggie era di 29.36, nuotato la scorsa estate a soli 12 anni. Quel tempo è stato registrato come Record Nazionale dei 50 metri dorso per quella fascia d’età.

Il miglior 50 dorso in vasca lunga che abbiamo trovato per una tredicenne è di 29.15, realizzato da Phoebe Bacon nel 2016.

Bacon è ora membro della squadra nazionale americana.

Maggie Wanezek ha altresì gareggiato nei 100 metri dorso chiudendo con il tempo di 1:03.60.

La Wanezek si allena con l’Elmbrook Swim Club di Brookfield, Wisconsin.

Articolo completo in inglese a cura di Braden Keith qui

APPROFONDIMENTI PRO Swim Series – BLOOMINGTON