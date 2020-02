L’Olandese Dion Dreesens Si Ritira Dal Nuoto A 26 Anni

View this post on Instagram

(English Below) Na vele jaren met mooie momenten en prestaties heb ik besloten om mijn topsport carrière te beëindigen. Het zwemmen heeft mij heel veel gegeven en daarvoor zal ik altijd dankbaar zijn en aan mooie herinneringen terugblikken. Van (internationale) vriendschappen tot de vele verre reizen die ik heb gemaakt en van mooie prestaties tot de bijbehorende teleurstellingen die mij uiteindelijk hebben gevormd tot wie ik ben. De laatste vier jaar na de Olympische Spelen van Rio in 2016 zijn voor mij niet gelopen zoals ik zou willen. Door opgelopen blessures wilde mijn lichaam niet altijd even goed meewerken met de aspiratie om te kwalificeren voor mijn 3e Olympische Spelen. Balans zoeken tussen trainingsarbeid en rust werd een nog meer belangrijkere factor in mijn topsport leven. Het plezier en de motivatie in het zwemmen en de overtuiging om te kwalificeren voor de spelen is de laatste maanden afgenomen én dat is lastig om te erkennen en een plek te geven als (ex-) topsporter zijnde. Dan moet ik ook reëel zijn en daarom heb ik de knoop doorgehakt en komt er een einde aan dit mooie en bijzondere hoofdstuk in mijn leven. Aan de andere kant ben ik heel nieuwsgierig, geïnspireerd en gemotiveerd om een nieuw hoofdstuk te starten. Mochten jullie tips of informatie hebben voor een ex-topsporter met een bachelor in sportmanagement/marketing, dan zijn die altijd welkom! ~ Dion ————————————— After many years of happy moments and achievements, I decided to end my professional sporting career. Swimming has given me a lot and for that I will always be grateful and look back on many beautiful memories. From (international) friendships to the many distant journeys I've made and from great performances to the accompanying disappointments that made me who I am. The last four years after the Olympic Games in Rio in 2016 have been going very unsatisfactory for me. Due to injuries my body didn't always want to cooperate with the aspiration to qualify for my 3rd Olympics. I am very curious, inspired and motivated to start a new chapter of my life. ~Dion