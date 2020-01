Jeremy Stravius Annuncia Il Ritiro Dal Nuoto

Jeremy Stravius ha annunciato il suo ritiro dal nuoto agonistico.

Il nuotatore francese ha deciso di appendere gli occhialini al chiodo a 31 anni, appena 6 mesi prima di una potenziale terza olimpiade.

Stravius è stato il campione del mondo nel 2011 nei 100 metri dorso, e possiede 3 medaglie olimpiche come parte delle staffette francesi.

Nel 2012 conquistò l’oro nella 4×100 e nella 4×200 metri stile libero maschile.

Alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 salì sul secondo gradino del podio con la staffetta 4×100 metri stile libero maschile.

4 medaglie d’oro ai Campionati del mondo in vasca lunga e 12 ori Europei (4 in lunga ed 8 in corta).

Stravius ha continuato a gareggiare regolarmente. Lo scorso fine settimana ha partecipato all’Euro Meet in Lussemburgo, dove ha chiuso 25° nei 100 metri stile libero (50,87), 6° in finale dei 50 metri farfalla (24,20), e 5° in finale dei 100 metri farfalla (53,09).

La dichiarazione del ritiro arriva dal Courrier Picard:

“Quando sono uscito dall’acqua, sapevo che era l’ultima volta.

Sono arrivato alla fine dell’avventura e sono sollevato di aver preso questa decisione”.

Non l’ho presa alla leggera.

Sono sicuro di me stesso. Avevo raggiunto un punto in cui dovevo fermarmi.

Quando è il momento, è il momento”.

Jeremy Stravius ha anche preso parte alla prima stagione della International Swimming League come componente della squadra DC Trident.

Nella tappa di Napoli, vinse i 50 dorso maschili con il tempo di 23.13.

I campionati francesi si svolgeranno dal 14 al 19 aprile. Sarà l’occasione per qualificarsi per le prossime Olimpiadi di Tokyo.

Nel 2019 Stravius è arrivato sesto nei 100 metri stile libero con il tempo di 48.79. Secondo i criteri di qualificazione francesi, sarebbe stato sufficiente per prendere parte alla staffetta olimpica.