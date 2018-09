Les Campbell quittent Brisbane pour Sydney avec coach et bagages

Ancien nageur, Eric Lahmy est journaliste, écrivain, rédacteur en chef, et reporter. Il anime depuis 2013 Galaxie-Natation, un blog dédié à son sport préféré.

Jeudi 20 Septembre 2018

L’un des grands coaches australiens et des Nouvelles-Galles-du-Sud, Simon Cusack, installé depuis des années au Commercial Swimming Club, change de crèmerie, et va être chargé d’emmener un nouveau “centre de haute performance” au cœur de Sydney.

Il quitte donc la banlieue de Brisbane, où il a forgé les talents des deux sœurs, Cate Campbell et Bronte Campbell, pour se poser 914 kilomètres plus bas. Le Commercial est l’amalgame, en 1974, d’un club féminin créé en 1903 et d’un club masculin né en 1913. Un de ses membres, un certain James William Thomson, y aurait battu en 1918 un record du monde d’une distance qu’on trouverait insolite, le mile sur le dos… Plus près de nous, il a vu les carrières de Tracey Wickham, Kieren Perkins, Leisel Jones, Susie O’Neil, Samantha Riley, Jessica Schipper, Christian Sprenger. et les Campbell…

On ne présente pas les “sisters” qui ont été championnes du monde du 100 mètres nage libre. Cusack, lui, a fait parie de l’équipe nationale australienne depuis une dizaine d’années. Deux fois coach australien de l’année, ses élèves ont remporté ou participé à la conquête de 7 médailles olympiques, 21 records du monde, et battu 5 records du monde… Né dans une tribu de nageurs et d’entraîneurs de natation, il entra dans la carrière en 1999, pour dépanner son père, à Indooroopilly. Il prit goût au job…

Le centre de Sydney, né d’un partenariat entre Swimming NSW, l’Institut des sports régional, la fédération australienne (Swimming Australia), le collège de filles de Pymble et l’école secondaire de Knox, à Wahronga, sur les plages nord de Sydney, est dans l’attente de ce nouvel entraîneur et des Campbell.

Cusack est chargé de développer la natation de ces deux écoles. Le sport y est très vivace, et les jeunes filles de Pymble sont championnes scolaires d’Australie, et le groupe d’âge de Knox est un des plus solides de l’Etat. Pymble et Knox, par ailleurs, unissent leurs forces dans un club de natation baptisé tout simplement Pymble and Knox Swim Club!

Pour le président de la natation régionale, Chris Fydler, la stratégie mise en place en corrélation avec les autres participants, écoles et institut des sports, était d’attirer au cœur du système un grand entraîneur et si possible ses éléments de pointe. Doté par ces présence d’une forte personnalité et d’une grande attractivité, le centre, estime Fydler devrait devenir un pilote pour la natation de l’Etat. Les Nouvelles-Galles-du-Sud qui avaient dominé ou du moins largement participé des succès de la natation australienne, n’existait plus, face à une concurrence venue d’autres Etats. En juillet dernier, Loretta Race avait signalé dans SwimSwam que cet Etat, le plus peuplé du pays, n’avait plus produit que 6% des internationaux sélectionnés aux PanPacifics

A l’Institut des sports, on se félicite également de pouvoir utiliser les bassins hauts de gamme de deux écoles réputées de Sydney.

Pour Alex Baumann, l’ancien double champion olympique canadien devenu australien par mariage et « chief strategist » de Swimming Australia par profession, “le nouveau centre va sans doute permettre à la natation des Nouvelles Galles du Sud, qui domine par la masse de ses pratiquants, à élever le niveau des jeunes talents des programmes d’élite. »

Les directeurs de collèges ont ajouté de la voix au concert. « L’excellence sportive et académique est dans notre ADN », s’est félicité la principale du collège de Pymble, Mme Vicki Waters, tandis que le directeur de Knox s’est montré également enthousiaste. Bon, c’est pas en France qu’on rencontre communément ce genre de déclaration.

Cusack et les Campbell sisters devraient entrer dans leurs fonctions début janvier, au sein du centre Northern Metropolitan. ([email protected])