LEN Presenta Il Calendario Provvisorio Ufficiale Per Il 2021

LEN, l’organo di governo degli sport acquatici europeo, (Ligue Européenne de Natation) ha presentato il calendario provvisorio ufficiale per l’anno civile 2021.

Come per gli eventi internazionali d’élite in tutti gli sport, diverse competizioni chiave della LEN sono state rinviate a causa della pandemia di coronavirus. Tra questi, i campionati europei biennali.

A maggio, LEN ha annunciato che i Campionati Europei saranno spostati dal 2020 alle nuove date del 10-23 maggio 2021. La suddivisione delle date per disciplina si riflette in questo nuovo calendario pubblicato come segue:

NUOTO SINCRONIZZATO – Campionati Europei 10-14 maggio Budapest (HUN

– Campionati Europei 10-14 maggio Budapest (HUN TUFFI Campionati Europei – 10-16 maggio Budapest (HUN)

Campionati Europei – 10-16 maggio Budapest (HUN) NUOTO IN ACQUE LIBERE 12-16 maggio Budapest (HUN)

12-16 maggio Budapest (HUN) CAMPIONATI EUROPEI NUOTO 17-23 maggio Budapest (HUN)

Anche i Campionati Juniores delle discipline nuoto e tuffi 2020, fissati per Luglio di quest’anno rispettivamente a Edimburgo e Aberdeen, sono stati ufficialmente rinviati.

Secondo il calendario appena pubblicato, le date degli eventi Junior sono le seguenti:

CAMPIONATI EUROPEI JUNIORES DI NUOTO 6-11 luglio (luogo da definire)

6-11 luglio (luogo da definire) OPEN WATER 22-25 luglio Parigi (FRA)

I campionati juniores di nuoto riportano ora la dicitura “luogo da definire”. Le acque libere sono invece state programmate a Parigi. Non si svolgeranno dunque nelle precedenti sedi. Abbiamo contattato LEN, Scottish Swimming e Aberdeen Sports Village per capire il motivo del cambio di location.

Potete vedere l’intero calendario di LEN qui.