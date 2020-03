La natación de EEUU pide posponer los Juegos Olímpicos

Crece la incertidumbre en el ambiente deportivo por la crisis mundial que ha provocado la pandemia del coronavirus. Y mientras el Comité Olímpico Internacional (COI) ratifica la realización de Tokio 2020 en tiempo y forma, la Federación de Natación de los Estados Unidos (USA Swimming) pidió públicamente posponer los Juegos Olímpicos para el próximo año.

La solicitud partió de una de las entidades más poderosas de la natación a nivel global, con la firma de su director general, Tim Hinchey, y fue dirigida a las autoridades del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC).

“Como líder de nuestros 400.000 miembros y muchos de los principales campeones olímpicos del mundo, me siento obligado a hablar sobre los Juegos Olímpicos pendientes en Tokio en julio de 2020“, comienza la misiva que USA Swimming publicó también en sus redes sociales, con el posterior respaldo de muchos nadadores estadounidenses y extranjeros.

“Esta pandemia ha trascendido las fronteras y ha causado estragos en poblaciones enteras, incluidas las de nuestros respetados competidores. Todo el mundo ha experimentado perturbaciones inimaginables, apenas unos meses antes de los Juegos Olímpicos, lo que pone en tela de juicio la igualdad de condiciones para todos. Nuestros deportistas están bajo una tremenda presión, estrés y ansiedad, y su salud mental y bienestar deberían estar entre las más altas prioridades. Es con la carga de estas serias preocupaciones que solicitamos respetuosamente que el Comité Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos abogue por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por un año“.

USA Swimming respectfully requests that the U.S. Olympic & Paralympic Committee advocate for the postponement of the Olympic Games Tokyo 2020. pic.twitter.com/q5bhUwi05q

— USA Swimming (@USASwimming) March 20, 2020