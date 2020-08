La Federazione Nuoto Danese Pubblica Il Calendario Eventi 2020

La Federazione Danese di Nuoto (Dansk Svømmeunion) ha pubblicato un aggiornamento delle prossime manifestazioni nazionali che si svolgeranno entro la fine del 2020.

Come per le federazioni nazionali di tutto il mondo, Dansk Svømmeunion ha annullato la sua manifestazione principale. Il Danish Open, originariamente programmato per Marzo, è stato cancellato a causa della pandemia da coronavirus. Era l’evento qualificante per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

All’epoca, il direttore ad interim Morten Hinnerup disse: “la cancellazione del Danish Open ‘solleva molti pensieri e preoccupazioni’. Sottolineò inoltre che “la federazione era in stretto contatto con la FINA, il Comitato Olimpico Danese e il Team Danimarca per dare ai nuotatori danesi l’opportunità di qualificarsi per i campionati internazionali della stagione, incluse le Olimpiadi”.

Ciò premesso, sono stati di-programmati alcuni eventi, che si svolgeranno tra Settembre e Dicembre:

Competizione a squadre per club: 12-13. Settembre

DMH 1a divisione 2020: 6.-8. Novembre a Esbjerg

DMH 2a divisione 2020: 6.-8. Novembre a Hørsholm

Campionato Junior in vasca corta 3.-6. Dicembre a Greve

Campionati danesi 2020 in vasca corta: 10.-13. Dicembre a Elsinore

I criteri di qualificazione olimpica danese non sono stati ancora aggiornati dopo il rinvio dei Giochi Olimpici di Tokyo.

Al momento della pubblicazione, il Johns Hopkins Coronavirus Center indica che la nazione danese ha avuto 16.397 casi di coronavirus segnalati (28% della popolazione), con 623 morti.