La Campionessa Ungherese Katinka Hosszu Gareggerà All’Energy For Swim

ENERGY FOR SWIM 2018

Torino (Italia)

20-21 Dicembre 2018

Palazzo Del Nuoto, via Filadelfia.

vasca corta 25 metri

La campionessa olimpionica Katinka Hosszu ha confermato la sua presenza all’evento che si svolgerà a Torino il 20 e 21 Dicembre 2018.

Campionessa Olimpica a Rio De Janeiro nel 2016 nei 200 metri misti, 400 metri misti e 100 metri dorso.

Medaglia d’argento olimpica nei 200 metri dorso.

Venti ori mondiali, otto argenti e sette bronzi.

La “Iron Lady” pronta per dare spettacolo all’Energy For Swim 2018.

GLI ATLETI PRESENTI

A meno di due mesi dall’evento, hanno confermato la loro presenza Sarah Sjostrom, Chad Le Clos, Ben Proud, Tom Shields, Ben Proud, Cameron Van Der Burgh.

Inoltre, Federica Pellegrini, campionessa del mondo in carica dei 200 stile libero, tornerà a gareggiare nella “sua” gara. Il ritorno più atteso avverrà proprio durante l’ Energy For Swim 2018, l’evento spettacolo che si terrà a Torino il 20 e 21 Dicembre.

L’evento che prende il nome di Energy for Swim si terrà in Italia, a Torino, presso lo Stadio Del Nuoto.

Un nuovo format di competizione che vedrà coinvolti atleti di fama internazionale. Dal punto di vista degli atleti, si è cercato di rendere la partecipazione proficua. Non solo per i premi monetari, ma anche come ritorno in immagine e pubblicità.

Le gare si svolgeranno il 20 e 21 Dicembre. Ogni gara verrà disputata a carattere individuale, ma gli atleti verranno divisi in quattro gruppi. I singoli eventi saranno quelli del calendario mondiale, eccezione fatta per le nuove distanze olimpiche dei 1500 metri ed 800 metri.

Si svolgeranno anche le staffette 4×100 stile libero, 4×100 mista, 4×100 stile libero mista.

Energy for Swim 2018 sarà una manifestazione in vasca da 25 metri dove gli atleti gareggeranno sotto le regole della LEN e FINA.

ENERGY STANDARD GROUP , lo sponsor, fornirà un evento unico per i media e un’opportunità per gli atleti di competere per punti e premi in denaro.

Organizzano l’evento, con la sponsorizzazione di Energy Standard Group, la Federazione Italiana Nuoto ed il Comune Di Torino.

Il 2018 del grande nuoto internazionale si chiuderà dunque in Italia. Il nostro paese si conferma terra dei grandi eventi degli sport acquatici.

Video: La genesi del progetto è l’Energy For Swim 2017:

