La campeona olímpica Missy Franklin se retira

Uno de los íconos de la natación mundial, la estadounidense Missy Franklin, ha anunciado que se retira a los 23 años. Franklin ganó en su carrera 5 medallas de oro olímpicas y 11 oros en campeonatos del mundo.

Franklin ha comunicado su retirada en sus redes sociales y en un carta publicada por EspnW. En la carta, Franklin hace un repaso a los mejores momentos de su carrera (especialmente 2012-2013, cuando fue una de las nadadoras más dominantes del mundo) y a los peores, que empezaron en 2014 con una serie de lesiones.

This was perhaps the hardest letter I’ve ever had to write. There are so many words to say and I thank you all for letting me share them with you, and for your continued support. Today, I announce my retirement from competitive swimming. https://t.co/P3wLMnOWck

