La audiencia de la RUSADA con la AMA procederá a celebrarse en noviembre

La Agencia Mundial Antidopaje (WADA) y la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA) tendrán su audiencia por incumplimiento en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS) en Lausana, Suiza, del 2 al 5 de noviembre con medidas estrictas en efecto debido a la pandemia de coronavirus.

Inicialmente, se suponía que la audiencia tendría lugar antes de finales de abril antes de la pandemia.

“A la luz de las restricciones de viaje y las medidas sanitarias vigentes en Suiza y en Canton of Vaud debido a la pandemia COVID-19, la audiencia se llevará a cabo en un lugar seguro en Lausana, en un formato mixto con las partes, representantes legales y testigos expertos que asistan en persona o por videoconferencia”, dijo el CAS en un comunicado de prensa.

La audiencia no será pública y el acceso en persona estará reservado solo para aquellos directamente involucrados en el caso.

Incluso antes de que llegara la COVID-19, la audiencia no iba a ser pública de todos modos, “debido a la ausencia de un acuerdo entre todas las partes involucradas”, dijo el CAS en ese momento.

LOS ANTECEDENTES

Después de que RUSADA fuera restablecida como cumplidora en septiembre de 2018, una de las condiciones era que las autoridades tenían que otorgar acceso a Inteligencia e Investigaciones de la AMA a los datos auténticos del Sistema de Gestión de Información del Laboratorio y a los datos analíticos sin procesar subyacentes contenidos en el Laboratorio de Moscú.

Después de recopilar datos en enero, un comité de cumplimiento independiente de la AMA abrió un caso contra RUSADA y recomendó que se declarara en incumplimiento por un período de cuatro años en septiembre.

En diciembre, RUSADA apeló formalmente las sanciones. El 9 de enero, la AMA presentó una solicitud formal de arbitraje ante el CAS en Lausana, Suiza, para resolver la disputa.

A fines de febrero, el CAS emitió un comunicado indicando que la audiencia no sería pública y que concluiría en algún momento antes de fines de abril.

