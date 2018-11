La 6 veces medallista paralímpica Sarai Gascón, despedida de su club

La nadadora española Sarai Gascón, comunicaba hace pocos días en Twitter que se había enterado por la prensa de que su club, el CN Terrassa, no le renovará el contrato para la próxima temporada.

Gascón, de 25 años, es 6 veces medallista paralímpica, habiendo logrado también 13 medallas en campeonatos del mundo y 29 en campeonatos de Europa. La nadadora de Terrassa consiguió la plata en Pekín 2008 en 100 m braza SB9, la plata en 100 m mariposa S9 y el bronce 100 m libre S9 en Londres 2012; y tres platas más en 100 m mariposa S9, 100 m libre S9 y 200 m estilos SM9 en Río 2016.

La catalana afirma que la junta directiva la ha echado del club durante las negociaciones de su contrato, en las que pedía respeto e igualdad de derechos con los demás atletas, tengan discapacidad o no. Sarai ha hecho las siguientes declaraciones en su cuenta de Twitter: “El pasado 4 de octubre tuve una reunión con los responsables del club (…). Me dijeron que mi contrato no se renovaría ya que estaba contratada como trabajadora del club, (…). Así mismo me comunicaron en la reunión que la intención era hacerme un contrato legal como deportista profesional como el resto de mis compañeros, aunque no podían equipararme las condiciones a los deportistas no discapacitados. En la reunión estuvimos hablando de las condiciones del nuevo contrato y demás. Me afirmaron que se iba a realizar un nuevo contrato (…). Ayer cuando leo las noticias publicadas en la prensa me doy cuenta de que me han engañado y me han hecho creer que me valoraban profesionalmente sin ser verdad. En todo caso quiero dejar claro que las discrepancias con el Club es que se niegan a reconocerme los mismos derechos que otros nadadores del Club sin discapacidad, se me discrimina por este hecho.”

El Club CN Terrassa por su parte ha emitido un comunicado oficial sobre la no renovación de la nadadora: “la actitud de ésta durante la última temporada ha generado controversia y grandes dificultades en la relación de esta deportista con los entrenadores de natación del club (…)”. En el comunicado también acusan a Gascón de estar demasiado interesada en el tema económico, y sugieren que se propuso unas mejoras económicas de su contrato que no fueron suficientes para la nadadora.

Sarai ha recibido numerosas muestras de apoyo en las redes sociales y sus padres han salido a manifestarse a la puerta del Club. Los hechos han sacado a la luz las condiciones de desigualdad que probablemente sufren muchos deportistas con diversidad funcional. ¿Cómo es posible que una atleta tan exitosa como Sarai no tenga el mismo trato que tienen los demás? La polémica desatada debería servir como punto de inflexión que lleve a los clubes de España a alcanzar la igualdad de condiciones que merecen todos los atletas.