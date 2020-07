Kya Aap Sure Hai Ki Fast Swim Karne Ki Key “Fitness” Hai?

Modern Swim Training Ka Preponderance Hai Ki Apne Fitness Ko Improve Karna. Sure, Technique Ka Ek Bada Role Hai, Par Prevailing Sentiment Toh Yahi Hai Ki Sabhi Ki Apni-Apni Technique Hoti Hai Toh Phir Is Baat Par Jyada Time Kyu Waste Karna? Ye Article Prakhar Dubey Dwara Cover Kiya Gaya Hai.

Ye Ek Idea Hai. Jyada Swimming Aapke Heart Ko Bigger Grow Karne Ke Liye Stimulate Karti Hai, Har Ek Beat Ke Time Ye Jyada Blood Squirt Karta Hai, Aur Wo Bigger Squirt Aapke Muscles Tak Jyada Oxygen Bhi Carry Karta Hai, Jiski Wajah Se Aap Jaldi Thaka Hua Mehsus Nahi Karte Hai Aur Saath Hi Saath Swimming Karne Ki Speed Bhi Improve Hoti Hai Ya Agar Aise Kahe Ki Aap Aur Bhi Fast Swimming Karte Hai Toh Galat Nahi Hoga. Is Ke Saath-Saath Aapka Capillary Bed Grow Toh Hota Hi Hai Aur Aapke Frazzled Muscles Mei Deliver Hone Wali Oxygen Ko Bhi Improve Karta Hai.

Apni Fitness Ko Measure Karna Easy Hai. Aapko Bass Vo2max Test Dena Hai. Aur Is Test Ke Through Aapko Pata Chal Jayega Ki Aap Kitne Fit Hai. Agar Aap Sach Mei Fit Hai Toh, Aap 70-90 Category Ke Beech Mei Rahenge.

Kitna Simple Lag Raha Hai Na, Par Kya Ye Sach Mei Utna Simple Hai?

Chaliye, Example Ke Liye Janet Evans Ko Lete Hai. Janet Ne Simultaneously 400, 800 Aur 1500-Meter Freestyle Mei World Records Banaya Hai. Inka Kuch Records Toh 19 Years Tak Inke Naam Hi Tha. Iska Matlab Yahi Nikalta Hai Ki Janet Pakka Vo2max Beast Honge. Right?

Wrong…

Janet Ka Vo2max Sirf 56 Ka Tha. Kitna Kam Hai Na Ye? Well, Ek Couch Potato Ka Vo2max Hota Hai 46. Unke Competitors 70-80 Group Mei Hai. Clear Words Mei Kahe Toh Janet Ek ‘World-Class’ Swimmer Banne Ki Jagah Couch Potato Banne Wale The.

But, Wo World Class Thi. In Fact, 18-19 Years Ke Liye Best Thi.

Kya Ye Unka Stroke Tha? Kya Ye Kisi Aur Se Kahi Jyada Efficient Tha?

Nahi. Average Hi Tha. Over The Water Recovery Stroke Unka Badhiya Tha But Under Water Average Tha According To Her Hand Force Output Curve.

Toh- Coaches Aur Swim Scientists Ne Kya Kiya? Kya Unhone Ne Use Microscope Ke Under Rakh Kar Test Kiya Ki Itna Kam Vo2max Hone Ke Baad Bhi Wo Bakiyo Se Fast Kaise Hai?

No. Unhone Yardage Ko Distance Aur Intensity Ke Saath Continuous Increase Kiya. Aur Haa, Unhone Weight Lifting Mei Bhi Add Kiya.

But Meri Habit Hai Highly Successful Athletes Ke Bare Mei Investigate Karna, Isliye Mai Southern California Gaya Jaha Par Wo Meet Mei Compete Kar Rahi Thi Aur Unse Pucha Ki Kya Mai Unki Flexibility Measure Kar Sakta Hu. Ye Unusual Sound Kar Raha Hoga, But Maina Aisa Dozens Of Elite Athletes Ke Saath Kiya Hai Wo Bhi Alag-Alag Sports Ke.

Janet Ke Legs, Hips Aur Shoulders Ki Flexibility Average Hi Thi. Aur Yaha Jab Mai Average Bol Raha Hu toh Is Average Ka Matlab Hai Ki Elite Swimmers Ke Comparison Mei.

But Aise Three Areas The Jisme Unki Flexibility 50% Se Bhi Jyada Thi.

Unki Breathing Ranges.

Mai Breathing Ranges Ko Three Step Process Mei Range Karta Hu Jo Athlete Size Ke Liye Compensate Karti Hai. So, Mai 5-Year-Old Age Group Swimmer Ko 6’8” Goliath Ke Saath Compare Kar Saku.

Pahle,Unhone Stomach Ka Circumference Measure Kiya (At The Belly Button), The Diaphragm Aur Chest Ka.

Phir Unhone Unse Deep Breath Lene Ko Kaha Teeno Areas Ko Expand Karte Huye Aur Phir Unhone Expansion Ka Measurement Liya. Uske Baad Unhone Each Expansion Ko Uske Circumference Ke Saath Divide Karke Breathing Range Nikala.

Janet Ka Breathing Range 16% Tha. Jiska Matlab Hai Ki Koi Bhi Jiska Chest 36” Ho Wo 5.76” Expand Kar Sakta Hai.

Unka Competition? Jayadtar Logo Ka Maine Measure Kiya Hai Unka Sirf 10-12% Hi Tha.

Overall Unke Is Article Se Hame Kya Pata Lagta Hai Mai Aapko Short Mei Bata Deta Hu:

Kya Aap Apna Breathing Ranges Measure Karte Hai?Kya Aapki Puri Team Breathing Ranges Measure Karti Hai? Kya Aapne Aisi Chize Karna Band Kar Di Hai Jisse Chest Expansion Hota Hai Aur Lung Capacity Increase Hoti Hai?

Best Thing Toh Ye Hogi Ki Wok Arte Rahiye Jo Aap Hamesha Se Karte Aa Rahe Hai. Maybe Aap Apna Yardage Ya Phir Weight Mei Increase Kar Sakte Hai. Koi Bhi Aisi Chiz Mat Karo Jo Bahot Jyada Different Ho. After All, Sabhi Ko Success Ka Formula Pata Hi Hai, Toh Use Kyu Bidhna.

