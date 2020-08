Katsuhiro Matsumoto 1:46.69 Nei 200 Stile Ai Campionati Giapponesi

CHIBA PREFECTURAL MEET

Katsuhiro Matsumoto, come vi abbiamo riportato ieri, durante i Campionati di Categoria in Giappone aveva già ottenuto un buon 48.94 nei 100 metri stile libero.

Nel secondo giorno della manifestazione, è sceso in acqua per gareggiare nella distanza che lo vede vice campione del mondo in carica, i 200 metri stile libero.

Prima di questo evento, Matsumoto aveva nuotato un crono di 1:45.44, realizzato a Maggio in una prova a tempo. Quel tempo era di soli 22 centesimi più alto rispetto al suo record nazionale, stabilito a Gwangju durante i Mondiali FINA 2019. In Corea, con 1:45.22 conquistò la medaglia d’argento.

Oggi ha realizzato le quattro vasche in 1:46.69, vincendo facilmente la gara con 4 secondi di vantaggio sugli altri.

I passaggi sono stati di 52,41 e 54,28. Il tempo sarebbe anche al di sotto del limite di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo del prossimo anno (1:47.02). Bisogna però sottolineare che per i giapponesi l’unica manifestazione nella quale si potrà tentare la qualificazione saranno i Japan Swim, programmati per Aprile 2021.

L’1:46.69 di Matsumoto di stasera è la 6° prestazione più veloce del 2020, quarta considerando l’anno solare.

