Katie Ledecky Ne Jita Honda Cup 2017

Los Angeles Me Collegiate Women Sports Awards Show Me Katie Ledecky Ka Name Collegiate Woman Athlete Of The Year Chuna Gya, Jisme Katie Ledecky Ko Honda Cup Bhi Mila.

Katie Ledecky Ke Alawa Senior Basketball Player Kelsey Plum Jo Ki University Of Washington Ke Hai Aur Track Athlete Kendell Williams Jo Ki University Of Georgia Ke Hai In Dono Ko “Top Three” Title Se Smmanit Kiya Gya.

Collegiate Women Sports Awards Me 1000 Se Bhi Jyada Collegiate Athletic Directors Ne Hissa Liya Aur Vote Kiya. Iske Phle Jisne Honda Cup Jita Tha Wo Bhi Swimming Ki Hi Female Swimmer Thi Aur Unka Name Bhi Ham Sab Bakhubi Jante Hai, Missy Franklin Jo Ki Cal University Ki Thi Aur 2015 Me Ye Cup Unhone Jita Tha, Tara Kirk Ne 2004 Me, Cristina Teuscher Ne 2000 Me, Mary T. Meagher Ne 1987, Tracy Caulkins Ne 1982 Me, Aur Jill Sterkel Ne 1981 Me Ye Cup Jita Hai.

29 Saal Me Phli Baar NCAA Championship Me Stanford Ki Traf Se Ledecky Ne 200,500 Aur 1605 Free Me American Record Bnaye Aur 500,400,800 Free Relay Me Bhi Unhone Records Bnaye, Iske Alawa Ledecky Ne 5 American Aur 7 NCAA Records Ko Apne Name Kiya Hai.

