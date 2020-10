Julia Sebastian debuta en la ISL este viernes

View this post on Instagram

🌊🏊🏼‍♀️ Mañana empieza! Estaré nadando los 200 pecho y alentando a mi equipo LA 🌊 Muy feliz de estar aquí! Y de tener esta oportunidad. • • • Tomorrow begins! I am going to swim the 200 breaststroke. I'll be supporting for my team @lacurrent_isl 🌊 I am very happy to be here and to have this opportunity!