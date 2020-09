Joao de Lucca, campeón mundial y de la NCAA, se retira de la natación

View this post on Instagram

Venho aqui comunicar que hoje estou oficialmente me retirando do cenário competitivo da natação. Há alguns dias já vinha querendo postar isso e comunicar os que me seguem e, principalmente aos que tiveram grande influência na minha carreira. Agradeço por tudo que o esporte me proporcionou e além disso a pessoa em que me tornei ao longo dessa jornada. Num total de 24 anos de natação competitiva, aprendi muitas lições que irei levar-las pro resto da minha vida. Aprendi a ganhar, e mais importante, aprendi a perder, ter a humildade de reconhecer meus erros e ter a resiliência de tentar novamente. Através do esporte conheci pessoas incríveis ao redor do mundo, tive contato com culturas diferentes e consegui uma formação acadêmica que me preparou para o próximo passo da minha vida. Obrigado especial @carol.delucca por estar comigo nesta jornada e sempre me dando apoio mesmo nas horas difíceis. Obrigado também por me dar uma família linda e maravilhosa. Agradeço infinitamente meus pais por terem me incentivado ao esporte e por saberem que esse era o melhor caminho que poderia percorrer. @lenabevilaqua e pai obrigado por me guiar as escolhas certas e me levar aos treinos de madrugada mesmo quando não queria treinar. @danwolokita , você é um mestre e me fez abrir os olhos e enxergar que o sonho é SIM alcançável. @arthuralbiero e @_chris_lindauer_ obrigado de mais por tudo que vocês fizeram por mim nesses últimos 10 anos, vocês me fizeram enxergar a natação de uma forma diferente. Foi uma jornada incrível e se pudesse, faria tudo de novo. Vocês me receberam muito bem no @uoflswim_dive e fiz do time uma família e aprendi com vocês a trabalhar em equipe e fazer mais pelos outros. @kelsiwhirl melhor teammate que pude ter. Obrigado @timeflamengo e Duda por acreditarem em mim mesmo quando muitos duvidaram. Hoje me retiro da natação competitiva como atleta e entro numa nova jornada como Head coach de um time de natação aqui em Louisville. O brigado @cardinalaquaticsofficial pela oportunidade e estou muito animado em passar a diante tudo que o esporte me ensinou e ajudar as próximas gerações de nadadores a se tornarem mais rápidos e melhores cidadãos do mundo. Obrigado