JEM: Silber für Tobehn, Bronze für Elendt, Silber für Staffeln

2018 LEN EUROPEAN JUNIOR CHAMPIONSHIPS

Mit einer tollen abschließenden Leistung ging heute für das DSV Team die Junioren-Europameisterschaften in Helsinki zu Ende: Über 50m Schmetterling gewann Maya Tobehn die Silbermedaille in 26,70, damit verbesserte sie ihre persönliche Bestzeit um 0,04 Sekunden. Bronze gab es für Anna Elendt über 100 m Brust (1:08,68). In den finalen Staffelwettkämpfen gewannen die DSV Youngsters in der Besetzung Yara Hierath, Celine Rieder, Hannah Küchler und Isabel Gose Silber in der 4×200 m Freistilstaffel. Michael Schäffner, Lucas Matzerath, Maurice Ingenrieth und Peter Varjasi zogen dann mit Silber in der 4×100 m Lagenstaffel nach. Michael Schäffner stellte nach dem Gewinn der Silbermedaille über 50 m Rücken als Start schwimmer in der Lagenstaffel einen neuen deutschen Jahrgangrekord über die 100 m in 54,83 Sekunden auf und verbesserte den Rekord von Marek Ulrich (54,99).

