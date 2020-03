Jadé Foelske qualifiziert sich für NCAA Finale über drei Strecken

Nur 29 Schwimmerinnen, die zum Finale der NCAA Collegeliga eingeladen wurden, sind 17 oder 18 Jahre alt. Jadé Foelske ist eine der Jüngsten, am 25.11.2019 wurde sie 18 Jahre alt.

Da sie über 200 Yards Schmetterling bei einem Time Trial im Rahmen der Pac-12 Championships mit ihrer persönlichen Bestzeit von 1:55,36 Minuten einen A-Cut erreicht hat, darf sie noch über zwei weitere Strecken starten, bei denen sie einen B-Cut erreichte, über die 200 m Lagen und 100 m Schmetterling. Zudem wird sie in Staffeln für ihre Uni, die Arizona State University in Tempe, Arizona, USA, um Punkte für ihr Team schwimmen. Zu dem Trainerstab, von dem sie betreut wird, gehört u.a. Michael Phelps Erfolgstrainer Bob Bowman und Rachel Stratton-Mills. Bowman trainiert seit der Saison 2015/2016 das Schwimmteam der ASU und einige Profischwimmer wie die Olympiasiegerin von 2012, Allison Schmitt, ziehen ebenfalls ihre Bahnen im sonnigen Arizona. Michael Phelps hat sich hier auf die Olympischen Spiele 2016 vorbereitet.

Die “Sun Devils” sind Teil der Divisision I der NCAA College Liga. Vom 18. bis 21. März findet in Athens, Georgia, das Finale statt. Zur Division I gehören die besten Collegeschwimmteams der USA, regelmäßig treten einige der besten amerikanischen und internationalen Schwimmer in den Wettbewerben an. Die Colleges der Division I und II dürfen Sportstipendien vergeben, diese sind natürlich sehr begehrt und auch für ausländische Sporttalente erreichbar.

Jadé Foelske hat hat neben der deutschen auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Bis zum Beginn ihres Studiums lebte sie mit ihrer Familie in Atlanta und schwamm sehr erfolgreich für ihre High School und den Dynamo Swim Club. Bei den Pac-12 Championships war sie bereits fleißige Punktesammlerin für die ASU: Über 100 Yards Schmetterling wurde sie Neunte in 52,98 Sekunden, über 200 Yards Schmetterling sogar 6. in 1:56,53 Minuten. Am Sonntag dann nahm sie ihre Chance wahr, in einem Time Trial (Pac-12 Last Chance Meet) nochmals die 200 Yards Schmetterling zu schwimmen und dabei erreichte sie wiederum eine neue persönliche Bestzeit von 1:55,36 Minuten und stellte einen neuen ASU Rekord auf. Als Freshman (ein Student im ersten Studienjahr) ein hervorragendes Ergebnis für die 18-Jährige.