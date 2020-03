ISL Stagione 2020: Energy Standard Firma Blume, Haughey e Jakabos

Nonostante la stagione 2020 abbia ancora molto da raccontare, in primis, speriamo, le Olimpiadi di Tokyo, sono già molte le notizie riguardanti la seconda edizione della International Swimming League, che inizierà il prossimo settembre e si concluderà nell’aprile 2021.

Come già era stato annunciato alla vigilia della scorsa finale tenutasi a Las Vegas, la nuova stagione vedrà 2 importanti novità:

un format più esteso, si parla infatti di 27 tappe nel corso di 8 mesi suddivise in regular season, playoff e finalissima.

suddivise in regular season, playoff e finalissima. l’aggiunta di 2 nuove squadre, una con sede a Tokyo guidata da Kosuke Kitajima e una con sede a Toronto, Canada.

In vista della nuova edizione il mercato ha gia iniziato a muoversi. La maggior parte dei team non ha ancora fatto sapere al pubblico quali saranno gli atleti che si sfideranno nelle arene ISL. Energy Standard, squadra campione in carica con sede in Turchia, sta postando sui suoi canali social le conferme e le new entry del loro roster.

NEW ENTRY ENERGY STANDARD STAGIONE 2020

Oltre alla conferma di molti protagonisti del 2019, gli innesti più interessanti al gruppo ES si riferiscono al settore femminile.

Accanto all’MVP 2019, Sarah Sjostrom, si schiereranno Zsuzsanna Jakabos, Siobhan Haughey e Pernille Blume.

La mistista ungherese Jakabos ha partecipato alla prima stagione sotto la bandiera del Team Iron capitanato da Katinka Hosszu.

Siobhan Haughty è una stella nascente dello stile libero che proprio nella season 1 ISL si è messa in mostra vincendo, per i DC Trident, tutti 200 stile in programma.

L’aggiunta di Pernille Blume alla squadra non stupisce nessuno. La campionessa olimpica in carica dei 50 stile si è infatti unita al gruppo di allenamento al Gloria Sport di Belek già ad ottobre 2019 (nonostante avesse gareggiato nella regular season per i New York Breakers). Inoltre la velocista danese e il campione francese Florent Manaudou hanno recentemente reso nota la loro relazione sentimentale.

I campioni ISL in carica non hanno certo timore di mostrare le loro carte vincenti. Ai fan della lega non resta che aspettare di conoscere come risponderanno gli altri team.

Questo il roster Energy Standard pubblicato ad oggi:

A questi si possono aggiungere le colonne portanti della squadra