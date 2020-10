ISL Match 4: Highlights. Marco Koch jagt Weltrekord. Holt 30 Punkte.

INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE 2020

In der letzten Woche startete International Swimming League (ISL) in die zweite Saison. Die Athleten befinden sich 6 Wochen lang unter strengen Hygieneauflagen und mit permanenten Tests auf COVID-19 in Budapest. Im ersten Match siegten die Cali Condors vor Titelverteidiger Energy Standard, LA Current und den New York Breakers. Im zweiten Match holten die Schwimmer von London Roar die meisten Punkte vor Iron, DC Trident und den Aqua Centurions. Gestern und vorgestern fand das 3. Match statt, es siegte LA Current. Heute im vierten Match treten

Cali Condors, DC Trident, Iron and NY Breakers gegeneinander an.