IOC will Ausrichtung Olympischer Spiele wieder interessant machen

Das IOC (Internationale Olympische Komitee) hat unter dem Titel “The New Norm” (die neue Norm) 118 ambitionierte Reformansätze vorgestellt, die zukünftig definieren sollen, wie Olympische Spiele ausgetragen werden sollen.

(Bei den Bewerbungen für Olympische Spiele gab es zuletzt immer weniger Interessenten, viele Städte stiegen im laufenden Bewerbungsverfahren aus oder aber erst gar nicht ein, weil z.B. die Bürger wie in Berlin und dann auch in Hamburg gegen die Austragung Olympischer Spiele stimmten, die hohen Kosten schreckten vor allem ab. Ergänzend hatte man in der Vergangenheit immer wieder festgestellt, wie z.B. in Rio, dass der Nutzen für die austragende Stadt und das Land sich eher in langjährigen Schulden niederschlugen und zudem die teuren Olympischen Austragungsstätten einfach verrotteten.)

Der neue Plan, der sich auf sechs Empfehlungen der Olympischen Agenda 2020 im Zusammenhang mit der Organisation der Spiele konzentriert, soll den Städten mehr Flexibilität bei der Gestaltung der Spiele zur Erreichung langfristiger Entwicklungsziele bieten und dafür sorgen, dass die Gastgeberstädte mehr Unterstützung vom IOC und von der olympischen Bewegung erhalten.

Nachdem das IOC im vergangenen Jahr den Kandidatenprozess umgestaltet und einen strategischen Ansatz für Nachhaltigkeit gewählt hatte, stellte es nun aktualisierte Dienstleistungen und Anforderungen vor, die zu hohen Einsparungen bei der Durchführung der Olympischen und Paralympischen Spiele führen werden.

Einsparungen von bis zu einer Milliarde US Dollar bei Sommerspielen und bis zu 500 Millionen US-Dollar bei Winterspielen sollen möglich gemacht werden. Es sind über 100 Bereiche identifiziert worden, in denen Einsparungen möglich sind.

“Das sind die größten Einsparungen in der Geschichte der Olympischen Spiele “, sagte IOC-Präsident Thomas Bach. “Es ist ein grundlegendes Umdenken in der Organisation zukünftiger Spiele. Dies wird zu einer neuen Norm führen – von der Kandidatur und der Ausrichtung der Spiele bis hin zu ihrem Vermächtnis. ”

In enger Zusammenarbeit mit Partnern und Branchenexperten analysierte der Lenkungsausschuss der Olympischen Spiele alle Funktionen von Operationen, einschließlich Veranstaltungsorte, Energie, Rundfunk, Unterkunft, Transport und Technologie, und schaute sich auch die Paralympischen Spiele an. Das IOC wird bei jedem Schritt mit den Städten zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Spiele erschwinglich, nützlich und nachhaltig sind.

“Die Änderungen, die in” The New Norm “vorgestellt werden, betreffen viele Anforderungen, die mit der Bewerbung und Ausrichtung der Olympischen Spiele verbunden sind”, sagte IOC-Mitglied John Coates, der als Vorsitzender des Lenkungsausschusses fungiert. “Wir haben geprüft, ob die richtigen Dienstleistungen und Produkte zur Verfügung gestellt wurden, ob die Lieferzeiten optimal waren und wo wir zusätzliches Know-how zur Verfügung stellen können. Was daraus resultiert, ist ein robuster Plan, der Komplexität und Kosten reduziert und gleichzeitig die Flexibilität und Partnerschaft maximiert. ”

Durch die Untersuchung der siebenjährigen Phase mit ehemaligen Organisationskomitees (OCOGs) würden mehr als 80 der 118 vorgeschlagenen Lösungen zu Kosteneinsparungen führen, ohne das Erlebnis Olympia zu gefährden. Der Plan bietet Möglichkeiten, die Größe der Veranstaltungsorte zu reduzieren, die Transportmöglichkeiten zu überdenken, die bestehende Infrastruktur zu optimieren und die Veranstaltungsorte für verschiedene Sportarten wiederzuverwenden.

Es wurde auch festgestellt, dass eine verbesserte Integration des Fachwissens der olympischen Interessensvertreter in Verbindung mit angepassten Arbeitsabläufen einen größeren Wert für Gastgeber und Partner schaffen würde. So hat beispielsweise ein gemeinsamer Koordinierungsprozess zwischen den nationalen und regionalen Behörden, dem IOC und Tokio 2020 bereits dazu beigetragen, das überarbeitete Budget in Tokio um 2,2 Mrd. USD zu reduzieren.

Nötig ist ein “3 + 4-jähriger” Ansatz für die Besetzung eines Organisationskomitees, um den Ablauf zu rationalisieren und den Personalbedarf in den ersten drei Jahren zu reduzieren – wenn Engagement, Planung und Kommunikation im Vordergrund stehen -, bevor die operative Planung, Bereitschaft und Umsetzung in den letzten vier Jahren in Angriff genommen werden.

Um die Städte besser zu unterstützen, werden auch Aktivitäten der olympischen Familie – insbesondere von IFs, NOCs und TOP-Partnern – durchgeführt. Die Veranstaltungsbranche kann ebenfalls vorgefertigte Lösungen anbieten und den Umfang der notwendigen Arbeit und des Wissens, die ein OCOG (Olympisches Organisationskomitee) benötigt, vereinfachen.

